Arrancará el miércoles 10 de diciembre el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes en Mazatlán

Será el próximo miércoles cuando se pondrá en marcha el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes en Mazatlán, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Ahorita estamos haciendo, ya se tiene, pero vamos a terminar de hacer el diseño de lo que es el Operativo Guadalupe-Reyes que lo vamos a presentar el próximo 10 de diciembre a las 7 de la mañana, es el miércoles a las 7 de la mañana vamos a estar haciendo el arranque, vamos a estar dando el banderazo de Guadalupe-Reyes”, añadió este lunes en entrevista.

Momentos antes de la reunión del Consejo Municipal de Seguridad Pública agregó que este organismo forma parte del Plan Operativo de Seguridad.

Aunque no dio a conocer cifras de elementos participantes, generalmente son poco más de mil 500 elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno y de auxilio y rescate los que participan en dicho Operativo, que en esta ocasión será del 10 de diciembre al 7 de enero.

La Presidenta Municipal dio a conocer que el Consejo en mención ya está implementando programas en las escuelas para concientizar a las y los alumnos sobre temas de seguridad el bullying o valores a las escuelas o decirle no a las drogas, entre otras.

Recientemente estuvieron en Escamillas a donde asistió el titular del Consejo, Jorge Ibarra y los integrantes de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz para implementar dichos talleres de concientización para los jóvenes.

Por la mañana, la Alcaldesa también se reunió con los integrantes de su equipo de trabajo para analizar en cada área lo concerniente al Presupuesto de Egresos 2026, que se presentará a finales del presente mes al Cabildo para su votación y enviarlo al Congreso del Estado para lo procedente.