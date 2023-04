Ya está controlado, pero aún había focos pequeños de lumbre, pero no representan riesgo para la comunidad más cercana de Loberas, manifestó el delegado del Instituto Estatal de Protección Civil en la Zona Sur de Sinaloa, Óscar Roberto Osuna Tirado.

De acuerdo a reportes, el incendio se registró desde la noche del pasado domingo y a las 22:00 horas de este martes, el fuego ya estaba controlado, pero no apagado en su totalidad. Alrededor de 250 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil de Sinaloa, de Concordia, policías y Bomberos de Mazatlán y Escuinapa, participaron en las labores para sofocar el fuego.

”Ya fue controlado y fue focalizado en una parte de ahí de la zona, hasta el momento no representa riesgo para el poblado (Loberas), hay foquitos pequeños (de fuego), grande no está, hay focos muy pequeños que están ahí y ya están trabajando las brigadas forestales, pero ya lo importante se trabajó, se controló para que no tuviéramos afectaciones al poblado”, añadió Osuna Tirado en entrevista telefónica, la noche de este martes 11 de abril.