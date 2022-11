$!Arreglos de flores y globos adornan la última morada de niños en panteones de Mazatlán

MAZATLÁN._ Emiliano falleció recién nacido el 31 de octubre de 2021 y, a un año de su muerte, sus familiares lo visitaron en su tumba en el Panteón Municipal 4 o “Jardín” y este martes regresaron nuevamente por el Día de Todos los Santos para llevarle un arreglo floral y globos.

“Ayer (lunes) cumplió un año de que falleció, vino mi nuera y ahora vino su abuela a visitarlo y le trajimos el arreglito ese de perrito y ahorita los globos del Hombre Araña y venimos también a visitar a mi mamá”, contó Cecilia Arce.

Su madre, Esperanza Romero, falleció a los 88 años hace apenas ocho meses, agregó.

“Hoy la venimos a visitar, le trajimos un ramito de flores”, comentó en el panteón, donde se encontraba junto a Raquel Cázares, mamá del pequeño Emiliano, y María Esperanza Arce Romero.

Raquel expresó que este 1 de noviembre acudieron al panteón acompañando a sus seres queridos que ya fallecieron, aunque durante el resto del año acuden seguido a visitarlos en sus tumbas.

“Se debe reforzar la celebración del Día de Muertos, porque ahora con la juventud se está perdiendo nuestra cultura. A mí en lo personal se me hace bien que en las escuelas hayan reforzado la celebración del Día de Muertos porque ahora sí se festejó el Día de Muertos en sí, no Halloween, como se dice”, recalcó.

”Desde ahí em la escuela se debe inculcar la tradición mexicana, yo les dije que Halloween no es de acá, es de Estados Unidos le dije, aquí es Día de Muertos, y es cierto, dicen que no les dieron (dulces a los niños en algunos lugares) y no hubo, solo estuvo ahí”.