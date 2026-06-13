Arresto de familiares de desaparecidas fue por pegar fichas en propiedad privada, no por manifestarse: Alcaldesa de Mazatlán

Tras el arresto de Nadia Berrelleza Flores y su prima por policías municipales tras colocar fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidas, sobre la estructura del balón de futbol ubicada en el Paseo Olas Altas, la Alcaldesa Estrella Palacios aseguró que dichas detenciones obedecieron a que realizaron la actividad sobre una propiedad privada y no por ejercer una manifestación.

La Presidenta Municipal explicó que, aunque el sitio se encuentra en un espacio público, la estructura donde fueron colocados los afiches pertenece a un particular, motivo por el cual elementos de seguridad les solicitaron detener la acción desde un principio.

“La situación que se presentó fue que estaban pegando posters en propiedad privada. Sí era un espacio público, pero el balón es propiedad privada. Entonces, por eso buscaron y les sugirieron que dejaran de hacer esa actividad, ya que es propiedad privada”, declaró Palacios Domínguez.

Además, confirmó que ambas mujeres fueron trasladadas a los separos municipales; sin embargo, señaló que la intervención de las autoridades fue únicamente de manera preventivos, ya que fueron liberadas poco después, sin mayores consecuencias.

“Sí es cierto que se la llevaron a los separos, pero inmediatamente el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, estuvo al pendiente de esta persona para que no tuviera ninguna consecuencia más allá de un aviso. Entonces, eso fue lo que sucedió”, afirmó.

Palacios dejó claro que en su administración se respeta y respalda las manifestaciones pacíficas, especialmente aquellas con él objetivo de visibilizar la búsqueda de personas desaparecidas y exigir justicia para sus familias, tal y como se han estado dando en los últimos tiempos.

“Por supuesto que nosotros siempre vamos a tener en cuenta las manifestaciones pacíficas y vamos a estar a favor de las personas que se manifiesten o que buscan visibilizar los casos de sus seres queridos. Por supuesto que es válido y en este gobierno es permitido”, expresó.

Asimismo, reiteró la solidaridad de su gobierno con las madres buscadoras y los colectivos que mantienen la búsqueda de sus familiares semana con semana, adelantando que la próxima semana se entregarán apoyos económicos dirigidos a este sector.

“Nuestra solidaridad total con las madres o los familiares que están buscando a personas desaparecidas. Totalmente estamos en este gobierno municipal apoyándolos. Y por cierto, el lunes que viene vamos a tener unos apoyos económicos para madres buscadoras, así que nosotros siempre vamos a estar solidarios con ellas”, cerró.