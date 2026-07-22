$!Arriba a Mazatlán el crucero Carnival Panorama con más de 4,800 pasajeros

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, la embarcación trae a bordo 4 mil 841 pasajeros y mil 424 tripulantes que llega a mitad de semana para reactivar los servicios turísticos que se ofrecen durante sus recorridos por la ciudad

El crucero Carnival Panorama llegó puntual este miércoles a Mazatlán procedente de Puerto Vallarta, Jalisco.

Este segmento de turismo náutico trae consigo beneficios en el movimiento de circulante entre la economía local, de donde dependen sectores como los transportistas, comerciantes, restaurantes y vendedores de artesanías.

El Carnival Panorama va a permanecer casi 10 horas en Mazatlán para posteriormente partir a cumplir su travesía hacia la Paz, Baja California Sur.