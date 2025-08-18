Arriba a Mazatlán el crucero Navigator of the Seas

Un inicio de semana movido genera la bienvenida de 3 mil 891 pasajeros y mil 258 tripulantes que llegan a bordo del crucero Navigator of the Seas y del que los turisteros, entre comerciantes, transportistas y de toda la gama de servicios, esperan bajen a tierra la mayor cantidad de cruceristas.

Y es que la expectativa de las autoridades oficiales es que derramen una gran cantidad de ingresos por la ciudad en cada arribo programado

El barco, propiedad de Royal Caribbean, es reconocido por su tobogán acuático parcialmente suspendido sobre el mar y su larga piscina.

El gran Navigator of the Seas forma parte de la clase Voyager que fue remodelado en 2019.

Este barco ofrece diversas opciones de alojamiento, desde camarotes interiores y exteriores con balcón hasta lujosas suites, como la Real de 124 metros cuadrados con un balcón de 24 metros cuadrados.

Además, cuenta con atracciones como el bar “The Lime and Coconut” con vistas a la piscina.

Además de diversas amenidades que ofrece en su interior y por lo cual compite Mazatlán para que bajen a recorrer la ciudad a disfrutar de sus atractivos.

Mientras tanto, los cruceristas madrugadores se observan tomando fotografía por el mirador,el clavadista, el Centro Histórico, Catedral, en la Zona Dorada, paseando por el malecón, Olas Altas, el acuario y en algún restaurante.