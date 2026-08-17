$!Arriba a Mazatlán el crucero ‘Navigator Of The Seas’ con casi 5 mil turistas y tripulantes

MAZATLÁN._ Este lunes arribó a Mazatlán el crucero “Navigator Of The Seas”, que desembarcó con 3 mil 635 pasajeros y mil 260 tripulantes a bordo.
La Secretaría de Turismo de Sinaloa informó que la embarcación llegó procedente de Los Cabos e ingresó al puerto a las 7:30 horas, con la previsión de zarpar por la tarde rumbo a Puerto Vallarta.
Con esta visita, el puerto registra el cuarto crucero en lo que va del mes de agosto, acumulando un total de 16 mil 140 cruceristas y una derrama económica estimada en 25 millones de pesos.
El calendario de agosto contempla la llegada de siete cruceros en total, estimando la visita de más de 30 mil turistas y una derrama económica global superior a los 48 millones de pesos para el Municipio.
La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el flujo continuo de embarcaciones genera un beneficio integral directo en la economía local, impulsando a diversos sectores clave.
Uno de ellos es el transporte público, ya que taxis, pulmonías, aurigas y autobuses turísticos registran incrementos significativos en su demanda diaria; así como restaurantes de la Zona Dorada, el Centro Histórico y el Malecón, que experimentan un repunte en el consumo inmediato.