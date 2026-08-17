$!Arriba a Mazatlán el crucero ‘Navigator Of The Seas’ con casi 5 mil turistas y tripulantes

MAZATLÁN._ Este lunes arribó a Mazatlán el crucero “Navigator Of The Seas”, que desembarcó con 3 mil 635 pasajeros y mil 260 tripulantes a bordo.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa informó que la embarcación llegó procedente de Los Cabos e ingresó al puerto a las 7:30 horas, con la previsión de zarpar por la tarde rumbo a Puerto Vallarta.

Con esta visita, el puerto registra el cuarto crucero en lo que va del mes de agosto, acumulando un total de 16 mil 140 cruceristas y una derrama económica estimada en 25 millones de pesos.