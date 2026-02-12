Arriba a Mazatlán el Norwegian Bliss con 4 mil cruceristas

En el día en que arrancan las fiestas del Carnaval de Mazatlán, este jueves arribó al puerto el crucero turístico Norwegian Bliss.

Esta embarcación trae consigo más de 4 mil pasajeros y se estima que generará una derrama económica de 5 millones de pesos, activando comercios, servicios y experiencias locales a lo largo del puerto.

La interacción de los visitantes con la algarabía de los comerciantes deseando porque les vaya bien en este día que arrancan las fiestas del Carnaval de Mazatlán sigue fortaleciendo la importancia de la vocación turística del destino del Pacífico mexicano.

El crucero trajo consigo 4 mil 191 pasajeros y mil 624 tripulantes, quienes llegaron desde Puerto Vallarta, Jalisco, con destino a Cabo San Lucas, Baja California Sur, como parte de su travesía por la riviera mexicana.