Arriba a Mazatlán el Norwegian Bliss con casi 6 mil visitantes

En la segunda semana de enero, este jueves 15 llegó sin retrasos el crucero turístico Norwegian Bliss de la naviera Norwegian Cruise Line, procedente de Puerto Vallarta, Jalisco y que lleva una ruta con destino final a Cabos San Lucas, Baja California Sur.

El Norwegian Bliss es un barco que tiene su sede en Miami y fue Inaugurado en 2018, este barco forma parte de la clase Breakaway Plus junto a las embarcaciones Norwegian Encore, Norwegian Joy y Norwegian Escape.

Entre los itinerarios de crucero que realiza el Norwegian Bliss se encuentran el Pacífico mexicano, que contempla el arribo a Mazatlán, donde atracó alrededor de las 7:30 Horas de este jueves.

A bordo trae consigo 4 mil 227 pasajeros y mil 609 tripulantes que estarían bajando al puerto mazatleco en busca de paseos por la ciudad, realizar compras de algún recuerdo, desde ropa, artesanías o alimentos, reactivando desde temprano a comerciantes del Centro Histórico, de la Glorieta Sánchez Taboada, de la franja joyera en la Zona Dorada y de la hotelería y restaurantes.

Los transportistas, la gastronomía y los diversos servicios se verán beneficiados por la la llegada de este segmento de turismo náutico que este jueves se encuentra de visita en Mazatlán.