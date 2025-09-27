$!Arriba Claudia Sheinbaum al Centro de Convenciones, en Mazatlán

El arribo de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo al puerto no pasó desapercibida por distintos grupos de la sociedad civil, quienes aprovecharon la ocasión para acercarse a la mandataria y hacer visible apoyo y demandas en el Centro de Convenciones de Mazatlán.
Fue en la entrada del recinto, donde se llevó a cabo el evento oficial donde se concentraron simpatizantes y manifestantes, quienes intentaron acercarse a la Presidenta con la finalidad de plantearle de manera directa sus problemas y preocupaciones.
Entre los manifestantes se encontraban familiares de personas víctimas de desaparición forzada, los cuales alcanzaron la voz para pedir un mayor apoyo por parte del gobierno federal, en la búsqueda de sus seres queridos.
En un acercamiento con la prensa, Sheinbaum Pardo se limitó a responder sobre el apoyo que se brindará a personas afectadas durante la inundaciones en esta temporada de lluvia en Sinaloa, señalando estar contenta de visitar Mazatlán.
“Bien contenta. Ya está el gobernador del Estado apoyando, (en temas de afectados por inundaciones) y si se requiere siempre va a haber más apoyo”, comentó.
Por otro lado, Sheinbaum Pardo se negó a emitir opiniones con respecto a temas de seguridad, así como otros temas que afectan a la entidad, expresando que todo lo relacionado lo iba a compartir en su informe de gobierno.
En su trayecto desde la entrada al centro de convenciones, hasta la explanada donde darías su informe, los intentos por acercarse, directamente a la Presidenta, no prosperaron debido a que el vehículo en el que viajaba no detuvo su marcha, solamente logrando acercarse unos cuantos simpatizantes para tomarse una foto con la mandataria.