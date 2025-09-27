$!Arriba Claudia Sheinbaum al Centro de Convenciones, en Mazatlán

El arribo de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo al puerto no pasó desapercibida por distintos grupos de la sociedad civil, quienes aprovecharon la ocasión para acercarse a la mandataria y hacer visible apoyo y demandas en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Fue en la entrada del recinto, donde se llevó a cabo el evento oficial donde se concentraron simpatizantes y manifestantes, quienes intentaron acercarse a la Presidenta con la finalidad de plantearle de manera directa sus problemas y preocupaciones.

Entre los manifestantes se encontraban familiares de personas víctimas de desaparición forzada, los cuales alcanzaron la voz para pedir un mayor apoyo por parte del gobierno federal, en la búsqueda de sus seres queridos.