$!Arriba el crucero MS Zaandam a Mazatlán

La llegada del crucero turístico MS Zaandam este martes en Mazatlán activa a los prestadores de servicios turísticos que ante el beneplácito de más de mil 800 turistas tienen la oportunidad de conocer los diversos puntos de interés con las que cuenta este destino, así como actividades acuáticas, la historia, tradición, gastronomía y la cultura que ofrece este binomio, en donde se fusionan lo tradicional con la playa y la diversión de Mazatlán y su zona rural.

En esta travesía los turistas provenientes de diversas nacionalidades podrán disfrutar de atractivos como playa, museos, caminatas por el centro histórico y el gran malecón, mariscadas en algún restaurante como platillos típicos de la región además del zarandeado y el ceviche.