$!Arriba el crucero MS Zaandam a Mazatlán

La llegada del crucero turístico MS Zaandam este martes en Mazatlán activa a los prestadores de servicios turísticos que ante el beneplácito de más de mil 800 turistas tienen la oportunidad de conocer los diversos puntos de interés con las que cuenta este destino, así como actividades acuáticas, la historia, tradición, gastronomía y la cultura que ofrece este binomio, en donde se fusionan lo tradicional con la playa y la diversión de Mazatlán y su zona rural.
En esta travesía los turistas provenientes de diversas nacionalidades podrán disfrutar de atractivos como playa, museos, caminatas por el centro histórico y el gran malecón, mariscadas en algún restaurante como platillos típicos de la región además del zarandeado y el ceviche.
La llegada de este y otros cruceros refrenda la confianza de los empresarios navieros hacia los destinos mexicanos y el beneficio que dejan a su paso.
En esta ocasión, la derrama económica estimada podría ser superior a 1.8 millones de pesos, impulsando al sector turístico, comercial y de servicios del puerto, según la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca municipal.
Asegurando que los visitantes disfrutan de la hospitalidad mazatleca, su clima cálido, cultura y emblemáticos atractivos que hacen de la Perla del Pacífico un destino inolvidable.
El crucero MS Zaandam es un viaje de ida y vuelta de 14 días por la Riviera Mexicana y la Península de Baja California con un itinerario que empezó el 18 de abril de 2026 y finaliza el próximo 2 de mayo de 2026, según la información oficial de la naviera.