Arriba este martes el ‘Dr. Vagón’ a Mazatlán para brindar atención médica gratuita

MAZATLÁN._ El puerto de Mazatlán tendrá nuevamente la oportunidad de ser beneficiada con la visita del “Dr. Vagón”, el Tren de la Salud, que del 26 al 30 de agosto estará brindando atención médica gratuita a los ciudadanos del puerto con 500 fichas de consulta diarias, iniciando desde las 6:00 horas

A partir de este próximo martes, el “Dr. Vagón” estará postrado en avenida Ferrocarril Sin Número, Estación de Ferrocarril en colonia Santa Elena, donde chicos y grandes podrán acudir para hacerse análisis de laboratorio, chequeos médicos y hasta recibir medicamentos sin ningún costo.

También tendrán consultas generales, consultas de especialidad y procedimientos quirúrgico como cirugías de cataratas, la cual les permitirá a los beneficiarios recuperar su visión y mejorar su calidad de vida gracias a los médicos capacitados que tiene el ‘Tren de la Salud’.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal hizo la invitación a los niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores del puerto para acudir al hospital ambulatorio durante su estancia en Mazatlán, ya que se estarán realizando alrededor de 15 mil atenciones durante los cinco días.

Asimismo, reiteraron que la visita del “Dr. Vagón” es un esfuerzo realizado por la gestiones de la Presidenta Municipal Estrella Palacios, junto a otros sectores privados del municipio. Cabe recordar que el año pasado también estuvieron en el puerto con más de 17 vagones y un quirófano.

Cabe recordar que este programa fue creado por Fundación Grupo México, y tienen como objetivo llevar atención médica a los rincones más necesitados del país mediante sus vagones personalizados, en los cuales se brindan diferentes servicios a las personas.