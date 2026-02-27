Mazatlán
Arriba la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Germán Evers para entrega de apoyo de becas a estudiantes

La Mandataria atiende a cientos de jóvenes de Mazatlán quienes recibirán el estímulo económico para mantenerse en los estudios
Carlos Robles |
27/02/2026 12:37
27/02/2026 12:37

MAZATLÁN.- En un evento que congregó cientos de jóvenes provenientes de distintos planteles educativos, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo arribó a la cancha German Evers para encabezar la entrega de apoyos a estudiantes de nivel medio superior a través de la beca Benito Juárez.

Fue en punto del mediodía cuando Sheinbaum Pardo llegó al recinto acompañada por el Gobernador Rubén Rocha Moya y su esposo el mazatleco Jesús María Tarriba Unger, para encabezar este evento y formar parte de la entrega simbólica de tarjetas a alguno de los beneficiarios.

Minutos previos a la llegada de la Mandataria federal hizo acto de presencia el titular de la Secretaría de Educación Pública de México, Mario Delgado Carrillo.

Sheinbaum Pardo fue recibida con gran entusiasmo por trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y simpatizantes del movimiento, con quien incluso llegó a tomarse fotografías y recibió documentos por parte de algunas personas que buscaban apoyos específicos.

Asimismo, en su entrada a la cancha Germán Evers se le dio la bienvenida con música en vivo, aplauso y el griterío por parte de todos los jóvenes, estudiantes y sus padres.

El evento tuvo como objetivo reforzar la política pública orientada a garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo donde las autoridades destacaron que la beca Benito Juárez se ha convertido en uno de los principales instrumentos para apoyar a estudiantes de nivel medio superior, especialmente a aquellos que enfrentan condiciones económicas adversas.

Además, se subrayó que estos apoyos forman parte de una estrategia nacional que busca reducir la deserción escolar, brindar igualdad de oportunidades y fortalecer la educación pública en el país.

