$!Arriba la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Germán Evers para entrega de apoyo de becas a estudiantes

MAZATLÁN.- En un evento que congregó cientos de jóvenes provenientes de distintos planteles educativos, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo arribó a la cancha German Evers para encabezar la entrega de apoyos a estudiantes de nivel medio superior a través de la beca Benito Juárez.

Fue en punto del mediodía cuando Sheinbaum Pardo llegó al recinto acompañada por el Gobernador Rubén Rocha Moya y su esposo el mazatleco Jesús María Tarriba Unger, para encabezar este evento y formar parte de la entrega simbólica de tarjetas a alguno de los beneficiarios. Minutos previos a la llegada de la Mandataria federal hizo acto de presencia el titular de la Secretaría de Educación Pública de México, Mario Delgado Carrillo.

Sheinbaum Pardo fue recibida con gran entusiasmo por trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y simpatizantes del movimiento, con quien incluso llegó a tomarse fotografías y recibió documentos por parte de algunas personas que buscaban apoyos específicos. Asimismo, en su entrada a la cancha Germán Evers se le dio la bienvenida con música en vivo, aplauso y el griterío por parte de todos los jóvenes, estudiantes y sus padres.