Arriba la Presidenta Claudia Sheinbaum a Mazatlán

Alrededor de las 12:30 horas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo su arribo al aeropuerto de Mazatlán para asistir al evento “La Transformación Avanza” que tendrá en el Centro de Convenciones junto a otras autoridades estatales y municipales.

Escoltada por elementos de Guardia Nacional al norte y sur de su camino, la camioneta de Sheinbaum Pardo avanzó por la carretera Libramiento Mazatlán para llegar a su destino poco antes de las 13:00 horas. Donde ya la espera una gran multitud de persona de todo Sinaloa.

Cabe mencionar que en esta ocasión no se pudo ver a grupos de personas esperándola con pancartas de apoyo en el Aeropuerto mazatleco o en el entronque que va rumbo a dicho recinto. Mientras que la vigilancia en la zona estuvo encabezada por patrullas de Ejército Mexicano y Guardia Nacional.