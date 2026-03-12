$!Arriba Secretaria de Turismo federal a Mazatlán para reunirse con sector empresarial

La Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, arribó la mañana de este jueves a Mazatlán para sostener un encuentro con representantes del sector empresarial del puerto y autoridades federales, con el propósito de analizar acciones conjuntas en materia de promoción turística y seguridad. Fue en punto de las 9:10 horas cuando la funcionaria federal arribó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael Buelna, desde donde salió escoltada a las 9:25 horas por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina rumbo a la Cuarta Zona Naval, sede del encuentro.

La reunión contempla la participación de autoridades del Gobierno de México y representantes del sector empresarial local, quienes dialogarán sobre las necesidades y retos que enfrenta el destino turístico, así como las estrategias que pueden fortalecerse mediante el trabajo coordinado entre los distintos niveles de Gobierno y la iniciativa privada. En el encuentro también se tiene contemplada la participación de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, quien acude en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.