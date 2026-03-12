$!Arriba Secretaria de Turismo federal a Mazatlán para reunirse con sector empresarial

La Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, arribó la mañana de este jueves a Mazatlán para sostener un encuentro con representantes del sector empresarial del puerto y autoridades federales, con el propósito de analizar acciones conjuntas en materia de promoción turística y seguridad.
Fue en punto de las 9:10 horas cuando la funcionaria federal arribó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael Buelna, desde donde salió escoltada a las 9:25 horas por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina rumbo a la Cuarta Zona Naval, sede del encuentro.
La reunión contempla la participación de autoridades del Gobierno de México y representantes del sector empresarial local, quienes dialogarán sobre las necesidades y retos que enfrenta el destino turístico, así como las estrategias que pueden fortalecerse mediante el trabajo coordinado entre los distintos niveles de Gobierno y la iniciativa privada.
En el encuentro también se tiene contemplada la participación de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, quien acude en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Según lo informado, este encuentro forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México dentro de las estrategias de desarrollo para Mazatlán, alineadas a los proyectos promovidos por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Entre los temas que se prevé abordar destacan el bienestar social, el impulso a la promoción turística del puerto y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad, considerados aspectos clave para el desarrollo económico y turístico de Mazatlán.
La última visita de Rodríguez Zamora a Mazatlán se realizó el 15 de mayo del año pasado, cuando encabezó la inauguración de un evento internacional de surf, además de formalizar la llegada de un nuevo hotel al destino y realizar un recorrido por diversos atractivos turísticos de la ciudad.
En la Cuarta Zona Naval, en Mazatlán, algunos empresarios turísticos llegaron a la reunión con al Secretaria de Turismo Federal Josefina Rodríguez Zamora y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa Franco.
Entre los empresarios que arribaron a las instalaciones del sector naval fue José Eduvigildo Carranza Beltrán, Gloria Tirado Villanueva por las Agencias de Viajes de Sinaloa, Verónica Estrada de Coparmex, José Ramón Manguart, de la Asociación de Hoteles Tres Islas, Érick Mandujano de Canirac Sinaloa y Nacional, Cecilia Osuna de Canirac Mazatlán, Sergio Romero de la Asociación de Hoteles y de Empresas Turísticas y Carlos Berdegué, así como hoteleros de Culiacán