$!Arriban 66 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar a Mazatlán

MAZATLÁN._ Un contingente de 66 cadetes, mujeres y hombres, arribó a bordo del buque ARM “ZAPOTECO” (AMP-02) a las instalaciones de la Cuarta Región Naval en Mazatlán, La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en funciones de Guardia Costera, informó que del 1 al 2 de julio, arribaron al puerto cadetes de segundo año de la Heroica Escuela Naval Militar, como parte de su Viaje de Prácticas 2026.









De acuerdo a un comunicado, esta travesía forma parte fundamental de su desarrollo profesional, permitiéndoles adaptarse a la rutina a bordo, así como aprender el manejo y funcionamiento de los equipos durante las operaciones que realizan las unidades de superficie de la Institución. Durante su estancia en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, el personal en instrucción asistió a conferencias en materia de seguridad naval y realizó la correspondiente visita protocolaria al Mando Naval.





Asimismo, con el objetivo de enriquecer su formación integral, los cadetes participaron en actividades socioculturales en el puerto, que incluyeron visitas al Observatorio 1873 , al Museo de Arte de Mazatlán y a las instalaciones de la Cervecería Pacífico. Con estas actividades, apunta el comunicado, la Secretaría de Marina-Armada de México reafirma su compromiso con la formación integral de las y los futuros Oficiales Navales, fortaleciendo sus conocimientos, habilidades y valores mediante experiencias que contribuyen a su desarrollo profesional y humano, en beneficio del cumplimiento de las misiones encomendadas a la Institución.