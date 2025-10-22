$!Arriban a Mazatlán el Nieuw Amsterdam y el Norwegian Jade

Durante la mañana de este miércoles arribaron a Mazatlán los cruceros turísticos Nieuw Amsterdam y Norwegian Jade, que traen a bordo más de 10 mil cruceristas y es el primero de dos arribos simultáneos de la temporada.
La llegada de las dos embarcaciones generó expectativas en prestadores de servicios turísticos en los muelles de la zona portuaria.
De enero a la fecha suman 283 mil los cruceristas que han visitado la ciudad, como parte de sus itinerarios programados por los puertos del Pacífico mexicano.
Las navieras internacionales que tienen definidas rutas por la Riviera Mexicana, donde Mazatlán se ve beneficiado, siguen confiando en atracar a puertos seguros y atractivos.
Esta mañana los primeros que hicieron fila fueron los prestadores del servicio del transporte, desde pulmoneros, aurigueros y taxistas además de los turibuses para ofrecer diversas travesías por la ciudad y sus alrededores.
Mientras que los artesanos, guías de turistas y joyeros lucieron sus mejores productos para vender.
El martes atracó el crucero número 75 de 2025. el “Royal Princess”, según informó la Secretaría de Turismo de Sinaloa.
Y en octubre llegarán un total de 15 cruceros con alrededor de 58 mil visitantes y una derrama de alrededor de 80 millones de pesos.
De acuerdo con datos oficiales de la dependencia, esta dinámica refuerza el crecimiento del turismo marítimo en la región, al sumar una derrama económica acumulada que rebasa los 446 millones de pesos durante lo que va del año.
Para el 2025 están programados 143 cruceros en total; de enero a septiembre ya se recibieron 71, por lo que en el último trimestre se espera la llegada de otras 72 embarcaciones.
El crucero Nieuw Amsterdam de la naviera Holland American Line ha llegado recientemente a varios puertos, incluyendo Puerto Vallarta el 7 de octubre y Bahías de Huatulco el 10 de octubre, también visitó Puerto Chiapas el 10 de octubre.