$!Arriban a Mazatlán el Nieuw Amsterdam y el Norwegian Jade

Durante la mañana de este miércoles arribaron a Mazatlán los cruceros turísticos Nieuw Amsterdam y Norwegian Jade, que traen a bordo más de 10 mil cruceristas y es el primero de dos arribos simultáneos de la temporada.

La llegada de las dos embarcaciones generó expectativas en prestadores de servicios turísticos en los muelles de la zona portuaria.

De enero a la fecha suman 283 mil los cruceristas que han visitado la ciudad, como parte de sus itinerarios programados por los puertos del Pacífico mexicano.

Las navieras internacionales que tienen definidas rutas por la Riviera Mexicana, donde Mazatlán se ve beneficiado, siguen confiando en atracar a puertos seguros y atractivos.