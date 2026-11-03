$!Arriban a Mazatlán los cruceros Koningsdam y Discovery Princess

Con más de 6 mil pasajeros arribaron al puerto los cruceros Koningsdam y Discovery Princess este martes 4 de noviembre, donde su visita proyecta una derrama económica superior a los 9 millones de pesos. La Secretaría de Turismo en Sinaloa informó que ambas embarcaciones llegaron procedentes de Los Cabos, siendo el Koningsdam el primero, con 2 mil 409 pasajeros y mil 21 tripulantes, seguido por el Discovery Princess, que trajo a 3 mil 604 pasajeros y mil 344 miembros de la tripulación.

Según información por parte de la Sectur, el gasto previsto de los visitantes beneficiaría a prestadores de servicios, guías turísticos, transportistas y comerciantes de la localidad. Entre los sitios que habitualmente recorren los pasajeros que desembarcan en Mazatlán se encuentran la Catedral de la Inmaculada Concepción, el Mercado Municipal José María Pino Suárez y el Centro Histórico, además de Olas Altas, el Malecón y la explanada Sánchez Taboada para disfrutar de las exhibiciones en El Clavadista. Pulmonías, aurigas y taxis son algunos de los principales beneficiados del turismo crucerista, pues los traslados desde la terminal portuaria y los paseos de la ciudad son los que mayor demanda generan, donde los recorridos también incluyen visitas a establecimientos de alimentos y comercios de souvenirs.

De esta forma, el doble arribo de este martes forma parte de las cuatro visitas de cruceros anunciadas para esta semana por el Ayuntamiento de Mazatlán, donde la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que durante ese periodo se prevé recibir alrededor de 11 mil pasajeros, con una derrama estimada superior a los 18 millones de pesos. Para noviembre, la Secretaría de Turismo de Sinaloa tiene programadas 19 embarcaciones, con una proyección de más de 60 mil cruceristas y un gasto estimado superior a los 97 millones de pesos.