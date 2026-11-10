$!Arriban dos cruceros turísticos a Mazatlán con más de 7 mil visitantes

MAZATLÁN._ El puerto de Mazatlán recibió este martes un doble arribo de cruceros turísticos, consolidando el dinamismo de la actividad naviera y fortaleciendo la economía local.
La jornada marítima inició a las 6:45 horas con el atraque del crucero Voyager of the Seas, el cual arribó con 3 mil 511 pasajeros y mil 203 tripulantes.
Una hora más tarde hizo su entrada al muelle el Discovery Princess, transportando a 3 mil 706 pasajeros y mil 342 tripulantes.
Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, subrayó el impacto positivo que la llegada simultánea de estas embarcaciones representa para la cadena de valor turística del puerto, estimando una derrama económica directa de 11 millones de pesos en beneficio de comercios, restaurantes, operadores y prestadores de servicios.
Durante su estancia en el destino, los turistas recorrieron los principales atractivos de la ciudad -como el Malecón, la Zona Dorada, el Centro Histórico y Olas Altas- haciendo uso de los transportes tradicionales y turísticos del puerto, como pulmonías, aurigas y autobuses panorámicos.