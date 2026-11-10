$!Arriban dos cruceros turísticos a Mazatlán con más de 7 mil visitantes

MAZATLÁN._ El puerto de Mazatlán recibió este martes un doble arribo de cruceros turísticos, consolidando el dinamismo de la actividad naviera y fortaleciendo la economía local.

La jornada marítima inició a las 6:45 horas con el atraque del crucero Voyager of the Seas, el cual arribó con 3 mil 511 pasajeros y mil 203 tripulantes.