Arribarán 4 mil elementos más de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Mazatlán: Alcaldesa

En los próximos días arribarán 4 mil elementos más de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Mazatlán, con lo que sumarán ya más de 13 mil elementos de las Fuerzas Federales desplegados para contrarrestar la racha violenta en este Municipio.

“También me gustaría aprovechar estos micrófonos para compartirles algo que vimos en la Mesa de Seguridad esta mañana donde nos informan que a partir de unos días más van a arribar al puerto de Mazatlán 4 mil elementos más de la Guardia Nacional”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en la conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad que puso en marcha el Gobierno Municipal este martes en la Sala de Cabildo.

“Estos se suman a los elementos federales que se encuentran actualmente en el territorio del municipio de Mazatlán, así es que estamos muy agradecidos con nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, por todos los esfuerzos que se hacen en materia de seguridad en nuestro puerto”.

Se van a sumar a los más de 9 mil que ya se encuentran en este municipio.

Este despliegue se realiza después de que de junio pasado a la fecha se intensificó la violencia en este municipio como parte de la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa que se vive en la entidad desde el 9 de septiembre del 2024.

La Presidenta Municipal también recordó que la semana pasada se entregó un documento al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para solicitarle apoyos del Gobierno Federal para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán.

“Sabemos que por parte del Gobierno federal tenemos una respuesta positiva, pero todavía no podemos hacerlo de manera oficial, estamos esperando instrucciones por parte de nuestra Gobernadora para ya determinar exactamente las fechas y el número de apoyos que tendremos, pero es una respuesta ya positiva la que recibimos por parte del Gobierno Federal”, reiteró la Alcaldesa.

En la conferencia de prensa realizada a las 10:00 horas de este 3 de noviembre, también informó que se está a punto de tener nuevos elementos de la Policía Municipal.

“Se trata de 35 elementos que se van a incorporar próximamente, en unos días más a la Policía Municipal, ésto también es importante que ustedes lo sepan porque son justamente ellos los que van a estar ocupando lo que ya anteriormente comunicó el Secretario de los módulos de casetas de Policía que tenemos en Zona Dorada, en Cerritos y también van a estar compartiendo las actividades del despliegue territorial que se tiene por toda la zona urbana y la zona rural”, continuó.

También enfatizó que no se va a escatimar en poner más recursos al rubro de seguridad, especialmente ahora que en noviembre se hará el presupuesto del próximo año, y es importante saber que se cuenta con el apoyo del Cabildo.

“Este año 2026 tuvimos la oportunidad de comprar 10 patrullas más, en este tiempo que me ha tocado estar al frente de esta administración ya hemos integrado más de 150 elementos de seguridad, de policías municipales y es importante para nosotros siempre reforzar con capacitaciones”, reiteró.

“Las capacitaciones que se les ofrecen a los elementos de seguridad son sobre todo enfocadas en derechos humanos y en perspectiva de género- Es importante mencionar que también tenemos mucho apoyo por parte del Gobierno estatal y del Gobierno federal”.

Recordó que por parte del Gobierno estatal se recibió el apoyo de dos camionetas blindadas tipo Ocelot, además de drones que son tecnología que ayuda a reforzar las funciones de la corporación municipal.

“Y bueno, también comentarles que por parte del Gobierno Federal próximamente como ya ahorita mismo lo dije, tendremos un apoyo extraordinario en cuanto se refiere a reforzamiento de la Policía Municipal de Mazatlán”, continuó.

“Lo que se requiera (se destinará de presupuesto a la seguridad), porque dependiendo de lo que estamos viviendo, las circunstancias que tenemos nuestra meta es por supuesto bajar el índice de incidencia delictiva, que eso es lo que nos ocupa y dentro de nuestro Plan de Desarrollo Municipal tenemos cuatro ejes estratégicos y el primero es fundamental: la seguridad, Mazatlán Seguro y en Transformación”.

Recalcó que el de seguridad es el tema que hoy ocupa en las Mesas de Seguridad y Construcción de Paz y en la prioridad para este Gobierno.

Actualmente en Mazatlán se tiene un despliegue de más de 9 mil elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de corporaciones policiales federales, estatales y municipales, y con los 4 mil elementos más de la Guardia Nacional que arribarán en los próximos días esa cifra aumentará a más de 13 elementos desplegados en este municipio ante la crisis de seguridad que se vive.