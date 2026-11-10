Arribarán esta semana a Mazatlán 7 cruceros con más de 24 mil pasajeros; dejarían cerca de $39 millones de derrama

Durante la presente semana arribarán a Mazatlán 7 cruceros turísticos con más de 24 mil pasajeros que dejarán una derrama estimada de cerca de 39 millones de pesos, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Esta semana tendremos 7 arribos de cruceros con más de 24 mil pasajeros y una derrama estimada cercana a los 39 millones de pesos”, agregó Palacios Domínguez en la conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad del Gobierno Municipal realizada este martes en la Sala de Cabildo.

“Estamos muy contentos porque esto significa que esta semana, con todo y la temporada de huracanes tan incierta que nos tocó vivir este año, habremos de alcanzar el número de barcos que llegaron el año pasado: 124 y superaremos el número de pasajeros que fue de 435 mil, esto demuestra que Mazatlán sigue creciendo como destino seguro, confiable a nivel mundial”.

Recalcó que la seguridad ciudadana es fundamental para que el crecimiento asociado al turismo se siga sosteniendo en Mazatlán y sobre todo en sus familias.

Ahí el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Abraham Ávalos Osuna, expuso de manera escueta que las incidencias delictivas de manera general en este municipio, en la semana del 19 al 25 de octubre del presente año hubo un descenso del 8 por ciento, del 26 de octubre al 1 de noviembre se registró un descenso general del 9 por ciento.

No mencionó nada sobre otros delitos como el homicidio doloso y el feminicidio, que en septiembre y octubre se incrementaron en Mazatlán para ser los meses de mayor incidencia de estos ilícitos en lo que va del 2026 en este municipio.