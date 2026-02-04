$!Arribo de cruceros impulsa la economía en Mazatlán: transportistas turísticos

Desde el espectáculo que representa para la ciudad, cuando arriba más de un crucero turístico a Mazatlán, como el Norwegian Jade y el Carnival Panorama este miércoles, lo mejor es la economía circulante que generan y que es de gran ayuda para la ciudad, dijo Jorge Orozco Patrón, conductor de pulmonía por 23 años. No obstante, lamentó la crisis que vive todo Sinaloa por el tema de la guerra violenta, que bajó la llegada de turismo en general, principalmente en Mazatlán, lo que los tiene apenas sobreviviendo. “Actualmente es una temporada baja. Es una crisis que estamos pasando desde que inició la guerra y el transporte público lo está resintiendo, pero en realidad todo Sinaloa está considerada no hay producción de dinero por culpa de esto”.

Pero destacó que cuando llegan dos cruceros al día, como este miércoles, hay más oportunidad para todos. “Por ejemplo, este llegaron dos cruceros. Ahí nos incrementa un poquito la demanda. Pues hay más maneras de agarrar clientela porque hay el doble de turismo que baja”. Además, citó que a inicio de cada año, el turismo extranjero viene muy escaso de dinero. “Entrando el año viene muy duro, muy limitado porque les está frenando la economía. Entonces, nunca había visto yo esta situación que la piensan para agarrar un transporte. La piensan para todo y se regresan a comer y vuelven a salir. La situación es crítica, yo pienso que en todos lados están así”.

Comentó gustarle mucho su trabajo porque los extranjeros le piden que les hable de la historia del puerto. “Me gusta informarlos de mi puerto y de mi país. Les explico de las raíces, historias, bellezas y tradiciones de mi puerto. Y que es en el viejo Mazatlán, y sobre la Zona Dorada y el nuevo Mazatlán es el progreso y lo moderno, que no les interesa a ellos porque pues proviene de algo más increíble que cosas materiales. Les interesa el viejo Mazatlán. Lo que mencioné atrás: raíces, bellezas, historia y tradiciones”, detalló. También, habló de que esté tipo de visitantes prefiere bajar a Mazatlán porque en Los Cabos es carísimo y de igual manera, Cancún, Cozumel o Puerto Vallarta. “Ese es el puerto más caro de todo nuestro país. Y después le sigue Cancún y Cozumel. Vallarta es un poquito más carito que nosotros. Este es el lugar correcto. Precios bajos, medianos y altos, para cualquier tipo de bolsas. Y sobre todo al extranjero, pues, le encanta mucho nuestro país y de prioridad Mazatlán”.