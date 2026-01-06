$!Arropa Noroeste a Sixsiri y Azael Castro con una luz entre tanta oscuridad, en el Día de Reyes

En el evento de Día de Reyes Magos de Noroeste, los dos pequeños con corazones ilusionados y sonrientes agradecieron sus regalos y los momentos dulces y divertidos vividos al lado de su mamá Sixsiri Abigail Ibarra Gamboa, quien agradeció a Noroeste que entre tanta oscuridad fue un momento de luz.

“Se me hace una acción muy emotiva de parte de Noroeste de tomarse la molestia buscar al colectivo de búsqueda a quienes muchas veces se les hace a un lado porque políticamente a veces son incómodos. Y arroparnos de esta manera nos parece muy bonito, les agradecemos de corazón de parte de todas las buscadoras y nuestros niños”, destacó.