$!Arropa Noroeste a Sixsiri y Azael Castro con una luz entre tanta oscuridad, en el Día de Reyes

En el evento de Día de Reyes Magos de Noroeste, los dos pequeños con corazones ilusionados y sonrientes agradecieron sus regalos y los momentos dulces y divertidos vividos al lado de su mamá Sixsiri Abigail Ibarra Gamboa, quien agradeció a Noroeste que entre tanta oscuridad fue un momento de luz.
“Se me hace una acción muy emotiva de parte de Noroeste de tomarse la molestia buscar al colectivo de búsqueda a quienes muchas veces se les hace a un lado porque políticamente a veces son incómodos. Y arroparnos de esta manera nos parece muy bonito, les agradecemos de corazón de parte de todas las buscadoras y nuestros niños”, destacó.
Y agregó que la muestra de cariño ha sido una oportunidad para respirar un poco y darles alegría a los padres cuando ven a sus hijos felices recibiendo cariño y regalos.
El familiar de Sixsiri Abigail es su tía, Griset Alejandrina Becerra Gamboa, quién desapareció el pasado 13 de noviembre de 2024 en la Colonia San Antonio y hasta la fecha se desconoce su paradero.
Ambos pequeños estuvieron felices disfrutando de divertidos juegos, de pizza, la rosca de reyes, chocolate y de dulces tras darle a la colorida piñata que Noroeste ofreció a los invitados especiales en esta edición de la campaña ‘Sé un Rey Mago’ de esta Casa Editorial.