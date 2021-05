Arturo Santamaría denuncia insultos en redes sociales tras críticas a elección del Rector de la UAS; ve a Cuén detrás

El catedrático y colaborador de Noroeste, Arturo Santamaría Gómez, denunció que tras participar en una conferencia de prensa para criticar el proceso de selección del nuevo Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recibió insultos en redes sociales afines al Partido Sinaloense, señalamientos en la radio del propio Héctor Melesio Cuén Ojeda, y observó personas sospechosas cerca de su casa.

“Las redes (sociales) están llenas de insultos hacia Ernesto Hernández Norzagaray, Ana Luz Ruelas, Teresa Guerra Ochoa y para mí, el mismo día que hicimos nuestra conferencia de prensa, nuestra denuncia, inmediatamente en las redes estas obscuras que se ha denunciado son cercanas al PAS, inmediatamente vinieron los insultos y al otro día también Melesio Cuán aquí en Mazatlán, por lo menos en una estación de radio, escuchó mi esposa, empezó a decir que yo era una persona que utilizaba mi columna para fines privados, que a mí me gustaba mucho el dinero y que yo he sido no sé cuántas cosas”, continuó Santamaría Gómez.

“Cada vez que hacemos una crítica de la intervención del PAS en la UAS inmediatamente responde y dice que somos unos sicarios de la pluma y unos plumíferos, no sé, cualquier cosa, entonces él siempre responde y esta vez él lo hizo directamente en la radio y las plataformas que siempre lo defienden igual, y hay varias, no sé cuántas veces nos han dedicado insultos a estas cuatro personas que hicimos la conferencia de prensa, decenas de veces.

El pasado jueves Ernesto Hernández Norzagaray, Ana Luz Ruelas, Teresa Guerra Ochoa y Arturo Santamaría Gómez, realizaron en Mazatlán una conferencia de prensa para criticar el proceso de elección del nuevo Rector de la UAS, que recayó en el doctor Jesús Madueña Molina.

La activista Guerra Ochoa acusó públicamente que tras dicha conferencia de prensa recibió intimidaciones con presencia de personas frente a su casa y acusó de las mismas a Cuén Ojeda, según se publicó en este diario.

El catedrático y colaborador de este diario, Santamaría Gómez, manifestó al día siguiente de la conferencia de prensa que le habló Guerra Ochoa diciéndole que había visto personas sospechosas frente a su vivienda, y también le ocurrió lo mismo a él, igual que hace cerca de ocho años, cuando comenzó a criticar la intervención del PAS en la UAS.

“Hizo lo mismo Cuén (hace 14 años aproximadamente), no sé si fue hoy él, no puedo asegurarlo, pero fue después de que hicimos la denuncia pública, pero la vez pasada fue clarísimo porque se había publicado un desplegado anónimo en El Debate la gente de Cuén, que primero no decían quién, pero yo sospechaba quién y como escribí en contra de eso, días después ya reconoció Miguel Ángel Díaz Quintero, que hoy es vicerrector de la UAS, él dijo que lo había hecho, yo no creo que él lo hubiera escrito, pero él se adjudicó la autoría y Cuén lo estuvo comentando que sí, que yo era cualquier cosa, bueno”, recalcó Santamaría Gómez.

Precisó que el viernes cerca de las 8:15 horas salió junto con su hijo de su casa a caminar por las calles del fraccionamiento donde vive y se percató que frente a un lote baldío ubicado al costado izquierdo de su vivienda estaban dos hombres en un carro blanco, uno de ellos muy joven como de 18 años, como apenado, carro que nunca había estado y esas personas nunca habían estado en esa zona.

“Pasé junto a ellos: ‘Buenos días’, me dijo el conductor’ y bueno, buenos días, fue todo, no sé si quiso decirme aquí estoy, también es raro que alguien te quiera saludar, pero como fue una situación muy parecida a la otra, es por eso que yo sospecho que fue así (intento de intimidación)”, continuó.

Sin embargo, dijo que no ha considerado interponer una denuncia y lo haría si vuelve a ver personas sospechosas.

También dio a conocer que en este caso le hablaron de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque Guerra Ochoa les pasó su número telefónico para ver si quería acogerse al sistema de Protección a Periodistas, pero como ya no vio más personas sospechosas considera que por el momento no es necesario.