Asaltan personas armadas a repartidor de periódicos de suscripciones de Noroeste

Un repartidor de periódicos de suscripciones de Noroeste fue asaltado la mañana de este martes en la Avenida Tráfico, cerca de la Colonia Quinta Chapalita, por un hombre armado con una pistola y otro provisto con un cuchillo, quienes le quitaron sus pertenencias.

“Yo iba por la Avenida Tráfico, iba ya como para ir hacia El Rastro y en un tramo de la Tráfico hay una especie de curvita, está levemente inclinada y hay un tope, entonces cuando yo trato de cruzar el tope bajo la velocidad y en eso me salen dos personas, una por cada lado”, narró Israel “N” sobre estos hechos del que dijo fue víctima cerca de las 5:40 horas de este 28 de abril.

“A pie salieron ahí, estaban escondidos ahí al acecho esperando la víctima, en de la izquierda traía un arma, una pistola y el de la derecha, mirándolo yo de frente, traía un cuchillo y pues en cuanto se me acercaron luego empezaron, me pidieron las pertenencias, el teléfono celular y me pidieron mi billetera y el teléfono como yo lo traigo en un soporte en la moto de ahí lo tomó, lo jaló el de mi izquierda”.

Añadió que al hombre que miraba a su derecha le dio la billetera y después de que les dio las pertenencias lo empezaron a esculcar para ver si traía más cosas hablándole con lenguaje altisonante y en algún momento uno de ellos le volvió a pedir la billetera y el que traía el cuchillo lo amenazó por ello, pese a que el mismo asaltante ya la traía junto con el arma punzocortante y al darse cuenta de ello ya se tranquilizó.

“Pero ya el de la pistola me dijo ¿no traes más cosas de valor?, esculcaron la jaba de la moto donde traigo los periódicos y le dije no, ya no traigo nada, y me dijo pues quítate el chaleco y se lo llevaron, un chaleco que nos da la empresa con el logotipo del Noroeste, ya me lo estaba quitando, me lo arrebataron y ya se fueron corriendo”.

Recordó que no vio bien a quienes cometieron el asalto porque estaba más pendiente de las armas que portaban, pero los describe como dos personas del sexo masculino delgadas, se cubrían con un pañuelo la cara y traían gorra los dos.

“Casi no los vi porque estaba yo más pendiente de las armas que traían para ver dónde las movían, pero sí al acercarse ellos los pude ver de frente, delgados los dos, tapados de la cara, con gorra, la moto no (no intentaron quitármela), nada más me pidieron las puras pertenencias”, continuó Israel “N”.

“Seguí caminando hacia el frente, ya ve que allá en Urías está una caseta (de Policía Municipal), pero no había ni un elemento ahí, en lo que anduve ahí terminando de repartir, de hacer la ruta no me encontré a ningún policía, así que no puede dar parte”.

Consideró que el robo del chaleco rojo, con logotipo del periódico Noroeste en la parte de las espalda los asaltantes se lo quitaron para llevarse más pertenencias de las que ya le habían quitado.

También se ha reportado que al menos un repartidor de periódicos de esta casa editorial es interceptado a la semana en promedio por personas armadas en distintos puntos de Mazatlán para preguntarle a dónde va y qué es lo que hace, pero en esta ocasión a Israel “N” sí lo asaltaron cerca del cruce de las vías del tren, en las cercanías de la Colonia Quinta Chapalita.