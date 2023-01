MAZATLÁN._ Noventa y tres agentes que aspiran a ascender a Policía Tercero realizarán en Mazatlán un examen teórico en la Unidad de Profesionalización Policial del Centro de Seguridad Ciudadana, después de haber realizado el examen físico lunes y martes.

El Alcalde Édgar González Zataráin visitó este miércoles dichas instalaciones, donde aseguró que el Ayuntamiento otorgará los primeros ascensos a 30 elementos en un procedimiento transparente, no por compadrazgo o porque sean conocidos de alguien.

“De esos 93 elementos solamente hay 30 espacios que van a ser ocupados, que antes se reasignaban de manera discrecional, que antes se otorgaban de acuerdo a consideraciones del Alcalde, del Secretario del Ayuntamiento, y bueno, una serie ahí de personas que determinaban a quién sí le daban los grados”, dijo ante los aspirantes a pasar de agentes a Policía Tercero.

“Por un lado pues a quien le tocaba estaba muy agradecido, pero aquellos que no les dieron la oportunidad ni siquiera de defenderse, de decir yo también tengo derecho, le quitaron hasta la oportunidad de participar; hoy el tema de hacerlo así transparente, que se defina de manera ahora sí que pareja, para todo mundo, obviamente que no les toca a todos, pero por lo menos se queda uno más tranquilo porque aquí no estamos apoyando ni recomendando a nadie, todos están recomendados, todos están para hacer los exámenes”.

González Zataráin precisó que será el 9 de febrero cuando la Universidad del Policía del Estado de Sinaloa, con quien se trabaja de manera coordinada en este proceso, dará a conocer los resultados de los exámenes para otorgar los ascensos a quienes hayan sido seleccionados para ellos, lo que también conlleva el respectivo aumento salarial.

“Vamos poco a poco, cerramos esta etapa, luego viene la etapa de la convocatoria para los grados de Policía Segundo, Policía Primero y vamos a ir poco a poco nivelando, sacando las convocatorias de grado, esta es la primera, pero vienen otras convocatorias de grado, no se cierran las puertas del todo, esto va continuar, no llega aquí, no está limitado, vamos a buscar cómo ayudarlos, cómo beneficiarlos”, recalcó el Presidente Municipal.

“Cómo ayudar incluso no solamente en el tema de percepciones salariales, de percepciones que tienen que ver con las cuestiones de sus ingresos, de sus percepciones, sino además del equipo, ya estamos viendo el tema de la adquisición de equipo en todos los niveles, todo lo que tiene que ver con equipamiento personal del elemento de Seguridad Pública”.