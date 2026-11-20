Las misiones cumplidas y las responsabilidades asumidas a lo largo de la carrera militar rindieron frutos para 54 integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes este viernes 20 de noviembre ascendieron de grado durante un solemne evento que tuvo lugar en la Tercera Región Militar de Mazatlán.
Durante el acto ceremonial, estuvieron presentes autoridades militares, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como sus respectivos familiares, para ser testigos de cómo estos elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional ascendieron al grado inmediato superior.
El General Brigadier Fernando Rosas Clemente fue el encargado de pronunciar un mensaje en el que señaló que las promociones reconocen trayectorias construidas a lo largo de años de servicio, misiones cumplidas, así como responsabilidades alcanzadas.
“El ascenso no representa únicamente una promoción dentro de la jerarquía militar, simboliza el reconocimiento de trayectorias construidas con trabajo constante, disciplina inquebrantable, abnegación, patriotismo y un profundo sentido de responsabilidad al servicio de México”, comentó.
A lo largo de su carrera, cada uno de los hoy ascendidos ha demostrado que los grandes logros no son frutos de la casualidad, sino de los años de esfuerzo, sacrificio y dedicación”, agregó.
Ante generales, jefes, oficiales y personal de tropa, Rosas Clemente habló de las obligaciones que acompañan al ejercicio del mando.
Sostuvo que dirigir a otros exige actuar con prudencia y firmeza, conducirse con justicia y respeto y dar ejemplo al personal bajo su responsabilidad.
“Compañeros ascendidos, lleven su nuevo grado con humildad, con honor y con mayor compromiso. Que esta estrella, que esta barra, que esta insignia no solo sea un adorno, sino un recordatorio que ahora tenemos una responsabilidad más grande. Cuidar a nuestra gente, servir a nuestra institución y honrar a nuestra patria”, manifestó.
El General Brigadier también dedicó parte de su mensaje a las familias del personal militar, recordando que las jornadas de servicio lejos de casa implican ausencias y mudanzas, y agradeció a quienes han acompañado a sus seres queridos a lo largo de su carrera. En particular, reconoció el respaldo de su esposa y de sus tres hijos.
“Hay esposas, hay hijos, padres, madres y hermanos que aguantaron ausencias, mudanzas, desvelos, cumpleaños sin papá, navidades lejos, que lloraron en silencio, que rezaron, que esperaron en casa y que nos dieron fortaleza cuando nuestra fuerza había disminuido”, declaró.
Al concluir su intervención, Rosas Clemente agradeció la confianza de los mandos militares y reiteró el compromiso del personal ascendido de continuar su servicio a México con lealtad y profesionalismo.
De acuerdo con la relación del personal ascendido, cuatro integrantes obtuvieron el grado de teniente coronel y cuatro el de mayor, mientras que otros 11 ascendieron a capitán primero, 15 a capitán segundo y 16 a teniente.
De esta forma, con la participación de autoridades militares, personal de tropa y sus familias, el acto formó parte de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana en la III Región Militar, donde se reconocieron las trayectorias de servicio de integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
Lista de ascensos militares del 20 de noviembre de 2026
Fernando Rosas Clemente ascendió de coronel a general brigadier
Raymundo Tirzo de Luna ascendió de teniente coronel a coronel
Guillermo Tapia Corona ascendió de teniente coronel a coronel
Jesús Sanabria Martínez ascendió de teniente coronel a coronel
Cornelio May Hernández ascendió de mayor a teniente coronel
Seth Misael Vargas Arana ascendió de mayor a teniente coronel
Rodolfo López Salgado ascendió de mayor a teniente coronel
Macedonia Hernández López ascendió de mayor a teniente coronel
Ricardo Arturo Aranda Mota ascendió de capitán primero a mayor
Ángel Auscencio Salinas ascendió de capitán primero a mayor
José Manuel Méndez ascendió de capitán primero a mayor
Leobardo Martínez Gama ascendió de capitán primero a mayor
Eduardo Jacinto Morales ascendió de capitán segundo a capitán primero
Dante Falconi Aranda ascendió de capitán segundo a capitán primero
Gerardo Martínez Magaña ascendió de capitán segundo a capitán primero
Daniel Sánchez Martínez ascendió de capitán segundo a capitán primero
Jorge Luis López Cabrera ascendió de capitán segundo a capitán primero
Humberto Vázquez González ascendió de capitán segundo a capitán primero
Juan Dionisio José ascendió de capitán segundo a capitán primero
Eduardo Montesino Pedro ascendió de capitán segundo a capitán primero
Juan Simón Vázquez ascendió de capitán segundo a capitán primero
Carlos Arturo García Martínez ascendió de capitán segundo a capitán primero
Eduardo Flores Vicencia ascendió de capitán segundo a capitán primero
Jesús Sebastián Vázquez Monterrosa ascendió de teniente a capitán segundo
José de Jesús Uribe Banda ascendió de teniente a capitán segundo
Guillermo Eduardo Zarate Maldonado ascendió de teniente a capitán segundo
Valentín Mier Vargas ascendió de teniente a capitán segundo
Jesús Iván Galindo Perales ascendió de teniente a capitán segundo
José Eduardo Martínez Lara ascendió de teniente a capitán segundo
Luis Alberto Duran Ojeda ascendió de teniente a capitán segundo
Luis Armando Ortuño Vera ascendió de teniente a capitán segundo
Sergio Alejandro Pérez Norberto ascendió de teniente a capitán segundo
Rober Gustavo Pérez ascendió de teniente a capitán segundo
Carlos Miguel García ascendió de teniente a capitán segundo
Amador Felipe Ramos Vázquez ascendió de teniente a capitán segundo
Gavian González Feria ascendió de teniente a capitán segundo
María del Carmen Arroyo Rodríguez ascendió de subteniente a teniente
Elías Gómez Yáñez ascendió de subteniente a teniente
Marisol Ibarra Sandoval ascendió de subteniente a teniente
Víctor Samuel de la Cruz Sánchez ascendió de subteniente a teniente
Jerson Abimael Carrasco Coronel ascendió de teniente a capitán segundo
David Albarrán Tapia ascendió de teniente a capitán segundo
José María Madrid Mera ascendió de subteniente a teniente
Rider Álvarez Correa ascendió de subteniente a teniente
Cristina Betzabe López Leyva ascendió de subteniente a teniente
Isaac Peralta Herrera ascendió de subteniente a teniente
Isael Zaldívar López ascendió de subteniente a teniente
José Jiménez Gómez ascendió de subteniente a teniente
José Miguel Morales Mares ascendió de subteniente a teniente
Eliu Eduardo García ascendió de subteniente a teniente
Donaldo Andrés Román ascendió de subteniente a teniente
Atonie Domingo García ascendió de subteniente a teniente
Pablo García Yescas ascendió de subteniente a teniente
Uriel Romualdo Santana ascendió de subteniente a teniente