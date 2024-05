MAZATLÁN._ El Ayuntamiento de Mazatlán no ha retirado ni una sola propaganda de ninguna candidatura a algún puesto de elección popular, lo que sí ha colocado es sellos de suspensión donde hay estructuras que no cuentan con el permiso correspondiente para instalarse en esos sitios, aseguró el Alcalde Édgar González Zataráin.

En entrevista y ante señalamientos públicos de que presuntamente el Ayuntamiento retira dicha propaganda, agregó que se han colocado sellos de suspensión en estructuras que contienen propaganda porque están en lugares no permitidos como un manglar o áreas municipales y que no tienen permiso para instalar las mismas.

“Esto no es un tema de candidatos, es un tema de los que se dedican a esto, proliferan un montón de estructuras por todos lados y tan sencillo que es ir a hacer el trámite, es decir me puedo colocar ahí, primero si es vía pública pues no puedes colocarte, nosotros no hemos retirado, ojo, a diferencia de lo que dicen, jamás hemos retirado una sola propaganda, que no lloren si les ponen el suspendido porque no tiene permiso, punto, es como si no traes una placa y te multan (y dice) oyes traes algo contra mí, pues no traes una placa, no traes un permiso, punto, y eso es para todos”, recalcó.

“Le estamos haciendo saber nosotros a la institución, a lo que son las autoridades electorales toda esa relación, toda la relación de los que no cumplen y entonces que ellos hagan lo conducente, la autoridad electoral tendrá que hacerlo, tendrá que notificarles, ya sabrá la autoridad qué hará, nosotros no los quitamos, si se procede contra una estructura que está mal puesta, si tú exiges que te respeten respeta la ley, punto, así se sencillo”.

Precisó que el Ayuntamiento de Mazatlán está autorizado a retirar si se tiene en la vía pública la estructura donde se coloca la propaganda electoral, sin embargo, no lo está haciendo.

“Estás autorizado a retirar si tienes en la vía pública la estructura, sin embargo, no lo estamos haciendo a pesar de que sí estamos obligados, obviamente no lo estamos haciendo y no lo vamos a hacer, pero sí hay que señalarlo, punto, no tiene permiso y que te digan que no tiene permiso yo no le veo nada en lo particular nada de malo”, reiteró.

“No soy yo quien los manda, los mismos muchachos son los que hacen la suspensión de una obra, los que te hacen la suspensión de algo que esté mal, de la apertura de cepa en la calle, lo que ven que está mal una estructura y te ponen un sello de suspensión”.