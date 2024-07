Quedan solo unos meses para que el mandato del Alcalde Édgar González termine, por lo que estará en algunas reuniones con la Alcaldesa electa, Estrella Palacios Domínguez, para ver temas generales y prioritarios, así como el asunto de sindicalizados que llegan, checan, están un rato en el Ayuntamiento y se van.

Dijo que advertirá a su sucesora sobre los vicios que existen dentro de la dependencia municipal con los mismos trabajadores, ya que hay temas de suma importancia que no debe dejar en el olvido, tales como sus horas de trabajo y el cumplimiento de las normas internas.

“Son tantas cosas, en verdad; sí se lo he dicho a Estrella, que tiene que llevar si así lo desea ella, porque nosotros estamos dispuestos a hacerlo, un control muy estricto en cada uno de los temas, por ejemplo: cómo seguir equilibrando y ajustando el tema de que los recolectores de basura no se salgan de la ruta, la gente que está sindicalizada que llega, checa, están un ratito y se van, todo eso no hay que soltarlo”, declaró.

Señaló que ha escuchado comentarios de pasillos acerca de que algunos trabajadores no están de acuerdo con sus lineamientos y solo están esperando que termine y se vaya; esto debido a su mano dura que lo ha llevado incluso a hacer despido de personal en el Ayuntamiento por su falta de compromiso al trabajo.

“Son muchas cosas, incluso por ahí se comentaban en dichos de pasillo sobre que decían: ‘Lo bueno que ya le queda poquito a Édgar para que se vaya y volver a como estábamos’. La verdad sí es preocupante porque alguna de la gente que tiene vicios está deseosa de que ya nos vayamos, precisamente porque hemos venido ajustando y siendo enérgico con ellos”, dijo.

“Hemos despedido mucha gente, incluso sindicalizados por el asunto del abandono del trabajo, por el tema de los vicios que se tienen adentro. También el tema de los panteones; cuando nosotros llegamos los panteones eran una tierra de nadie, un abandono total y ahí la llevamos, vamos bien con eso”, explicó.

Sobre cómo estará tratando estos asuntos con Estrella Palacios, González mencionó que será en base a reuniones la forma en que irá advirtiendo y poniendo al tanto a su compañera, resaltando que no esperan a que llegue el momento de la sucesión, sino que buscará establecer un conducto de trabajo más claro y directo.

“Yo le voy a entregar toda a ella (a Estrella), lo que es el listado de cosas a darle seguimiento puntual, y si ella desea que lo socialice con su equipo para que lo atiendan, adelante, más que nada para prevenirla. Trataremos de hacerlo en reuniones, vamos a tener muchas reuniones de trabajo con ella, no esperarnos al 1 de octubre que empieza la transición, sino que desde antes vamos a crear mesas de trabajo que sirvan para que se vayan empapando. Se supone que hoy 15 comienzan las mesas de trabajo para ver aspectos generales, y ya luego se van a ubicar temas de directores”, puntualizó.