Tal como lo hizo el sábado en El Quelite, el Alcalde Édgar González Zataráin visitó este domingo el pueblo artesanal de La Noria para promover la verbena de los tianguis en el festejo por el Día del Comerciante, esto con el objetivo de que vuelva el turismo.

Recalcó que este plan para promocionar la zona rural y sus negocios consiste en visitarlos y constatar que son sindicaturas tranquilas en las que no pasan actos violentos, y así los visitantes puedan animarse a regresar cuanto antes.

“El plan es visitarlos (a los pueblos) para ir recuperando la confianza que se ha perdido por el tema de la violencia y que hoy estos pueblos, estas sindicaturas, que son muy trabajadores, muy emprendedores sobre todo, hay un montón de gente que se dedica a las artesanías que produce y vende aquí los productos cada vez que hay turismo”, dijo González Zataráin.

“Ya la gente empieza a salir, a cobrar confianza, y obviamente es venir a estar con ellos, ayer lo hicimos en El Quelite, hoy le tocó a La Noria, así que invitar a los mazatlecos primeramente y a los hoteleros, a los que reciben turismo, a que pueden invitar a los visitantes a que vengan La Noria, no pasa nada, está muy tranquilo”, exhortó.

“Decirles que pueden venir a La Noria, pueden visitar El Quelite, que si hubiese alguna situación nosotros seríamos los primeros en informarles. En esta ocasión nunca hemos informado que haya un problema en La Noria, o en El Quelite, todo ha sido por la psicosis, el rumor, y obviamente eso le metió miedo a la gente, es lógico, pero hay que salir, no nos podemos quedar así paralizados”.

De igual modo, añadió que en los últimos días no han tenido ningún reporte de incidentes cerca de esta zona rural norte de la ciudad, por lo que la gente ya ha podido salir a vender nuevamente a las calles, y espera que en octubre la confianza tanto de comerciantes como turistas pueda seguir creciendo.

“No tenemos reportes absolutamente de nada, ha estado muy tranquilo, El Quelite igual, sin novedad, ellos siguen abriendo, los restaurantes siguen abriendo, la gente sigue saliendo a vender; es verdad que bajaron muchísimo las ventas, hasta un 80 por ciento de ventas les cayó, pero como lo dice la gente aquí, hay que ir cobrando confianza y poco a poco van a salir”.

“Hay mucha confianza en ellos, en que esto es pasajero, y que ya lo vivieron con la pandemia, que fue muy larga, esperemos que esto sea muy corto, que la gente empiece a salir, a recuperar lo que ha perdido”.

Movimiento en restaurantes campestres

El Alcalde añadió que durante este día realizó un recorrido por los restaurantes campestres para ver la afluencia de comensales, donde se percató de que ya había más movimiento de gente viajando a la zona rural, por lo que se comprometió a seguir invitando a las personas a hacer estos pueblos paradas obligatorias.

“Fíjate que me dio mucho gusto ver más flujo. Yo hice un recorrido ahorita en la mañana por los restaurantes que están en la periferia, que son los llamados campestres, y ya tienen más gente, ya algunos ya están llenos, ya empiezan a tener a la mitad de flujo, pero van poco a poco recobrando la confianza”.

“Yo creo que el tema de la confianza es invitando amigos, invitando grupos, yo incluso voy a traer grupos a los pueblos, ya me comprometí en que íbamos a llevar un grupo ahí, es invitar a que la gente se dé cuenta, que constate que no es lo que se dice por ahí, que estos pueblos de hecho no tienen problema de violencia, absolutamente nada”.