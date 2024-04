MAZATLÁN._ De acuerdo con el informe que recibió, fue un mal procedimiento con el uso de soplete que incendio plafones fue lo que al parecer generó el incendio en el piso 12 de una torre en construcción la tarde noche del martes en playa Brujas, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“En la torre fue un mal procedimiento, al decir del informe que recibimos un mal procedimiento en el manejo de estos aparatos para doblar tubos, un tema de sopletes que provocó el accidente con los plafones, se incendiaron los plafones algo así, no tiene que ver con otra cosa, fue un accidente ahí en el momento de los trabajadores”, dijo González Zataráin.

“Está suspendido, tienen que fortalecer, ellos cumplen con todo, no tienen problemas (cuentan con) permisos y todo, pero tienen que, la seguridad del trabajador que sí la tienen, sí se inspeccionó esa parte, sino al momento de ejecutar las maniobras, fue un descuido, un descuido de alguien ahí que con el soplete incendió algo ahí, pero no es otro tema, no es falta de que esté mal hecho”.

Como se informó el su momento, fue cerca de las 18:40 horas cuando se reportó un incendio en el último piso de un edificio de 12 niveles en construcción, por lo que al lugar acudieron elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos, Bomberos Veteranos, Protección Civil, para combatir las llamas, así como personal de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano para brindar seguridad en el área.

El fuego que se propagó a los pisos 5 y 6 duró cerca de 2 horas, se dio a conocer.

El Presidente Municipal también expresó que Protección Civil tiene un manual para cuando se va a construir, se les encarga un estudio y es seguir los protocolos que dice el manual, que se establezcan los compromisos, que se utilice el material adecuado para ello.

“Ni es un tema del manejo”, reiteró González Zataráin.