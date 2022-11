Asegura Alcalde de Mazatlán que no dejará ‘problema’ de las luminarias a otra administración

MAZATLÁN._ El problema que pueda generar la cancelación del contrato de 400.8 millones de pesos con Azteca Lighting se resolverá antes de que Édgar Augusto González Zataráin, Alcalde actual de Mazatlán, deje la Presidencia Municipal, así lo afirmó el Edil.

Alonso Puerto Sánchez CEO de Azteca Lighting manifestó que el conflicto legal que tiene la empresa con el Ayuntamiento pudiera durar muchos años, tal vez se pudiera dejar esta disputa legal a otra administración.

Cuestionado al respecto, el Alcalde recalcó que esto no se demorará más allá de su gestión, y buscarán darle salida lo más pronto posible.

“Es un cálculo que se hace, nosotros consideramos que no debe de pasar la administración, y ese es mi deseo, y vamos a trabajar fuerte para que no suceda eso, que no se vaya más allá de la administración, tenemos que resolver eso antes, por una vía o por otra, pero tenemos que resolverlo”, afirmó.

El Ayuntamiento de Mazatlán dio un adelanto de 60 millones de pesos a Azteca Lighting por la compra de 2 mil 139 luminarias, al solicitar lámparas por esa cantidad de dinero, la empresa dijo que no podía dárselas, al no haber dado el anticipo completo, que era de 120 millones de pesos, por tal motivo la Comuna decidió rescindir el contrato y Azteca Lighting se amparó para suspender dicha cancelación, por lo cual ahora el convenio está suspendido.

Será una afianzadora quien determinará si se le devuelven los 60 millones de pesos que ya dio la Comuna como adelanto, pero el proceso de la cancelación o no del acuerdo en definitiva, lo decidirán los tribunales.