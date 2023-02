El Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, aseguró que no ha sido citado por la Fiscalía General del Estado como acusado en las denuncias por adquisición de luminarias en este municipio, pero ha acudido como testigo y como interesado en que se aclare que no es su firma la que está en un contrato de esas adjudicaciones directas.

“No, (no he sido citado como acusado), no, yo en lo particular he ido como testigo y he ido al revés, como interesado, el tema de interesado es porque a mí me interesaba que quedara claro que no era mi firma y ese procedimiento ya lo hicimos, fui un par de veces, se hicieron ahí las pruebas, el peritaje y todo este tema”, añadió.

“Pero más bien es a solicitud nuestra, yo solicito, hay un documento donde yo solicito se le dé seguimiento, donde ratifico, pongo la denuncia, la pongo por allá en junio, por aquellas fechas y luego la ratifico, posteriormente, y luego ya el tema este que tiene que ver con los peritajes”.

Agregó que está en espera del resultado de los peritajes y está tranquilo.

“Estoy en espera, pero yo tranquilo y seguro de que sé lo que tengo y por eso lo hice, por eso hice la denuncia, yo lo solicité el peritaje”, continuó.

Precisó que su firma falsificada solamente aparece en el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición por adjudicación directa de 2 mil 139 luminarias a la empresa Azteca Lighting.

Por dicho contrato realizado en la administración del ahora ex Alcalde y ex Secretario de Turismo en Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres, el Ayuntamiento de Mazatlán dio un anticipo de 60 millones de pesos, pero al ser rescindido, la Comuna interpuso un recurso legal para recuperar esa cantidad de dinero.

“Sí (la firma falsificada nada más está en dicho contrato), porque en lo que viene siendo el Comité de Adquisiciones ahí sí no hay ni falsificadas ni nada, ahí si no está mi firma estampada, es en el tema que atañe aquí, pero bueno, en particular es un tema que se ha ventilado mucho, que se está trabajando la Fiscalía, que van a seguir trabajando en ese tema”, reiteró.

“Yo se los dije y lo he repetido cuando me preguntaban que si había credibilidad en las instituciones yo les dije que sí, que se iba proceder y que yo lo estaba viendo porque yo mismo había acudido, han acudido muchos funcionarios como testigos, yo no sé cuántos como imputados, desconozco, pero como testigos sí sé, funcionarios que incluso aquí están, otros ya se fueron, solicitaron en su momento permiso para ir a comparecer como testigos”.

El Alcalde de Mazatlán también expresó que en el caso de la Auditoría Superior del Estado también tiene la misma solicitud de aclarar que la firma en el contrato en mención no es la suya y recae en un peritaje, por lo que el mismo peritaje que se hace en la FGE sirve para la ASE.

El director del Observatorio de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, manifestó que ese organismo presentó ante la ASE seis denuncias por igual número de contratos por adquisición directa de luminarias a la empresa Azteca Lighting en el municipio de Mazatlán en contra del ex Alcalde Benítez Torres e integrantes del anterior Comité de Adquisiciones, incluyendo al ahora Presidente Municipal, que en ese entonces era Secretario del Ayuntamiento.

En dichas denuncias se busca por la vía administrativa que los demandados reparen los daños en caso de dichos contratos que asciende a poco más de 215 millones de pesos, incluyendo los 60 millones de pesos que dio el Ayuntamiento como anticipo en el contrato de 400.8 millones de pesos, precisó Rojo Navarro.