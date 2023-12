MAZATLÁN._ En la playa Olas Altas no hay escurrimientos de aguas residuales, aseguró el Alcalde Édgar González Zataráin, tras manifestar que la Jumapam también hizo muestreos y se está pidiendo que se haga un tercer muestreo aleatorio, en diferentes puntos de la playa.

“Hay unos accesos acordinados, yo vi gente ayer, ahí anduvimos por ahí, la gente va y se mete, a eso fuimos a hacer la supervisión de escurrimientos y no tiene escurrimientos, no hay escurrimientos, hicimos la supervisión, hicimos levantamiento fotográfico para tener como evidencia y no existe”, agregó.

“Se hicieron incluso algunos muestreos de Jumapan, esos muestreos, como lo dijo bien el gerente, él no puede ser juez y parte, pero hizo sus propios muestreos y lo que estamos nosotros pidiendo es que se haga un tercer muestreo que es así como aleatorio, pero en la playa, que es de diferentes puntos, no de un solo punto donde está el escurrimiento, sino en diferentes puntos de la playa que se hagan los muestreos y estamos en eso”.

Lo anterior lo manifestó luego de que el pasado lunes dicha playa fue cerrada a los bañistas después de que la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios dio a conocer que es una de las seis playas del país no aptas para los bañistas en el presente periodo vacacional por los niveles de enterococos que contiene.

Hasta el momento dicha playa permanece cerrada a los bañistas.

Con relación a los propietarios de establecimientos señalados como probables responsables de realizar derrames de aguas residuales, González Zataráin dijo que espera que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán los sancione.

“Espero que los sancione Jumapam, nosotros les pedimos que sancionaran porque ellos sí pueden hacerlo, multar, sancionar fuertemente y que sí lo hagan, estamos pidiéndole que lo hagan porque si no van a continuar con la misma dinámica y también que ya empiece a multar a aquellos que no tienen trampas de grasa, a aquellos restaurantes que no están queriendo apoyar, lo que están haciendo es provocar un problema porque como no ponen trampas de grasa se hacen piedra, se hacen taponamientos”, reiteró.

“Van y caen a los cárcamos y lo que hacen es afectar el equipo de bombeo, porque son piedras, se hace sólido, entonces le estamos pidiendo al gerente que ojalá se aplique en ese sentido de multar fuertemente o de sancionar porque la verdad está exagerado ya el tema del desorden en esa materia y la culpa termina recayendo obviamente con el Ayuntamiento cuando a veces como ciudadanos somos responsables de esos efectos, el Centro Histórico no tiene pretexto porque está rehabilitado el drenaje, se rehabilitó ya hace tiempo todo lo que es la red, ya rehabilitamos el cárcamo 7 Sur, todo lo que hay ahí van a ser taponamientos”.