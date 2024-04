MAZATLÁN._ No hay ningún trámite ante el Ayuntamiento de Mazatlán para la construcción de la tirolesa en el Cerro del Crestón o Faro y que irá hasta el Cerro del Vigía, aseguró el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Yo tengo cero información, no hay trámite alguno con nosotros, no hay un permiso, no existe, lo que es el Cerro del Crestón pasó a ser propiedad, a través de un decreto, de Asipona (Administración del Servicio Portuario de Mazatlán) y ellos tienen el control de todo lo que es el Faro, lo que es el Cerro, ese tipo de trámites con nosotros no los hicieron”, expresó González Zataráin.

“Aún así el día de ayer yo le solicité cuando me enteré (de los inicios de trabajos de construcción de la tirolesa en el Cerro del Crestón), le solicité al titular de Protección Civil, que fuera a darse una vuelta y una inspección con las personas que saben de ese tema por el tema de la seguridad del puente de cristal, porque si hay obra puede perjudicar, puede, no sé, pero aún así se tiene que hacer otro estudio más profundo”.

Subrayó que en el tema de seguridad el Ayuntamiento de Mazatlán sí puede intervenir por medio de Protección Civil, pero en lo demás no, como el la zona federal donde se está construyendo una palapa, que no tiene permiso y no se les va a dar, no pueden continuar la obra.

“Pero en el caso de ellos (de la construcción de la tirolesa) no solicitaron permiso, están por la libre y no requieren, seguramente son permisos federales (los que tienen), a eso me refiero, como no nos inmiscuye a nosotros más que en el tema de lo que pueda pasar en el tema de seguridad en el asunto del puente del Mirador nada más, en lo otro no, ellos tienen todos sus protocolos y todos sus trámites ya hechos, eso es lo que he sabido”, continuó.