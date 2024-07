“Es una norma que te especifica a nivel nacional, no hacemos nada a ocurrencia porque precisamente eso es lo que causa polémica los problemas que luego te ocasiona ese tema, es un cruce muy complicado ahí para los peatones, ya nos lo habían pedido gente de Real del Valle que quiere cruzar hacia el otro lado donde está el comercio y se les complica, andan corriendo y hay muchas personas que no pueden cruzar, entonces ese paso seguro es en dos puntos de ahí”.

Expresó que no se congestionará el tráfico vehicular por la altura del paso peatonal seguro pues los conductores bajarán la velocidad y continuarán, no pararán en total ni como un tope que entretiene un poco más.

“Ya lo hicimos, exigimos una remodelación que ya la van a hacer en vacaciones, qué significa, que ya no van a usar la calle lateral, sino que tienen que hacer un acceso de entrada y salida rápida, la van a usar para que no usen lo doble, yo estuve ahí presente, yo fui a hablar hasta con la directora, después la directora fue citada a Obras Públicas, me llevé al subdirector de Tránsito y fuimos muy enérgicos en ese sentido de decir o los quitamos y ya no los dejamos operar aquí o hacen modificaciones en torno a su estacionamiento”, recalcó.

“Y ellos aceptaron hacer las modificaciones, ya están trabajando sobre el proyecto de la modificación para que cuando inicie el ciclo escolar ya esté en función, que tengamos el tope, igual nosotros nos comprometimos a hacer combinado algunas cosas y ustedes hacen otras, entonces va a funcionar, estoy seguro que va a funcionar muy bien”.