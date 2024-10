$!Asegura Alcalde de Mazatlán que se estabilizó la administración pública hacia adentro y el reclamo social

“Cuando asumí la responsabilidad no había tiempo para el dispendio, no había tiempo para la frivolidad, no había tiempo para ponernos a pensar si nos íbamos por la vía de la comodidad y de la frivolidad o le entrábamos a definir y mejorar los problemas de Mazatlán”, expresó González Zataráin.

Expresó que recuperar la credibilidad del Gobierno Municipal era la meta y tratar de que se olvidaran de los malos momentos que habían pasado por mucho tiempo, no era una tarea fácil, en primer lugar hacer creer a la población que las cosas serían diferentes era una tarea enorme porque ya estaban enfadados, molestos, porque ya no creían en la autoridad municipal, por lo que se decidió entrarle y se armó el mejor equipo posible con directores, subdirectores, jefes de departamento.

Ejemplificó que entre esos ajustes primero era imperdonable ver que se tiraba el recurso en despachos contables de la administración pública y en despachos jurídicos, el recurso de recuperación de Impuesto Sobre la Renta se pagaban en promedio 60 millones de pesos anuales en despachos, hoy se pagan cero pesos pues para esto está un contador y un Tesorero para que lo reclamen y para que ese recurso se pueda utilizar en lo que más se necesita.

También informó que del 2020 al 2022 había un gasto en el combustible en promedio de 168 millones de pesos anuales y el primer año de trabajo de su administración se redujo a sólo 83 millones de pesos, el segundo año subió a 116 millones de pesos porque se duplicó el parque vehicular y se triplicaron las actividades de trabajo en todo Mazatlán.

“Y aún con todo eso hoy en el 2024 seguimos gastando menos combustible que en el 2020”, reiteró, “cómo te explicas entonces que el recurso público es de verdad fundamental en estos casos y no encuentro palabras para decirlo, pero es un crimen ver cómo se despilfarran sin orden y de manera criminal porque ese recurso le hace falta muchísimo a Mazatlán en sus calles, en sus colonias, en los servicios públicos”.

Tanto en su mensaje como en un video que se proyectó en el evento expresó que jamás en la historia de Mazatlán se había hecho una sustitución del alumbrado público como el que emprendió esta administración, no se ha concluido, pero se lleva por lo menos más de 285 localidades entre colonias, fraccionamientos y comunidades rurales que ya tienen un alumbrado público de primera, que además genera ahorro de energía de hasta un 40%.

“Cuando llegamos a la administración me explotó la bomba porque el drenaje corría por todas las calles,; eran ríos de drenaje en muchas colonias, calles, Centro Histórico, la Zona Dorada y en todas las colonias prácticamente. Nos propusimos a entrarle en ese tema de lleno y empezamos a resolver el problema, no se ha concluido, pero hemos lograr el problema mayor que teníamos, no podíamos vender a Mazatlán como un puerto turístico ejemplar, si teníamos drenaje por todas partes, no podía vivir la gente en paz si tenía el drenaje afuera de su casa, las enfermedades de la piel y los fétidos olores que constantemente tenían y tienen algunos todavía”, reiteró.

Entre varios puntos se dio a conocer que se atendió el déficit de 300 policías que se tenía en la Policía Preventiva Municipal, se incorporaron más elementos de Tránsito, se les dio uniformes y patrullas, además en Aseo Urbano se adquirieron camiones recolectores de basura, se compró una barredora mecánica, y en transparencia se firmó un convenio con Observatorio Ciudadano de Mazatlán para aplicar la Agenda Ciudadana Anticorrupción, 10 Puntos por la Transparencia, en la cual el Ayuntamiento obtuvo un 10 de calificación.

González Zataráin agradeció al Cuerpo de Regidores, a su equipo de trabajo, a síndicos y comisarios, a empresarios y todos quienes trabajaron por Mazatlán, a sus padres y hermanos y especialmente al Gobernador porque confió en él al proponerlo para dicho cargo.

“Agradecerle a quien me dio la oportunidad de estar en este cargo, a nuestro amigo el Gobernador Rubén Rocha Moya que sin pensarla decidió proponerme ante el Congreso del Estado para que yo llevara la responsabilidad como Presidente Municipal de Mazatlán, a ese hombre que hoy lucha contra la violencia en Sinaloa, a ese Gobernador que estoy seguro que saldremos juntos todos los sinaloenses de esta situación que estamos viviendo, le digo gracias”, recalcó.

“A ese hombre que me tuvo la confianza, a ese hombre que de verdad creyó en mí, a él le digo Gobernador Rubén Rocha Moya, muchísimas gracias por haber creído en mi persona”.

Enfatizó que hay cientos de cosas que hicieron falta, pero le faltó tiempo para poder resolver muchas acciones más, pero también le sobró equipo, entusiasmo y solidaridad de muchos y sobró corazón para seguir trabajando por Mazatlán, pero siempre tendrán corazón para seguir trabajar desde donde estén.

“Hoy el día estoy convencido que soy más humano y estoy convencido que seguiré trabajando siempre, el tiempo que me haya faltado es nada porque mi corazón siempre estará de más para todas y todos ustedes”.

“Seguiremos trabajando desde la trinchera en la que estemos, desde donde nos presentemos, siempre presente, siempre dispuesto, siempre con el corazón por delante, siempre con la voluntad inquebrantable y siempre, siempre con el cariño que me caracteriza”.