Asegura Alcaldesa de Mazatlán que los trabajos en el Arroyo Jabalines son poda y no tala

“El mantenerlo y preservarlo es todo nuestro interés, y el interés de nuestro Gobernador, ser respetuosos con la naturaleza y con las leyes”.

“Quiero decirles que estamos enteramente conscientes de la importancia del mangle, de cómo este es un vaso regulador importante para Mazatlán, cómo puede absorber el agua y cómo también genera bienestar para la gente”, comentó.

Palacios Domínguez expresó que fue durante la más reciente visita del Gobernador Rubén Rocha Moya al fraccionamiento Jacarandas, cuando vecinos de la zona solicitaron apoyo para dar mantenimiento al cauce, debido a que el mangle se ha extendido hasta banquetas y vialidades.

MAZATLÁN._ Ante la incertidumbre que han generado los trabajos que se realizan en las orillas del Arroyo Jabalines, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, aseguró que no se trata de una tala del mangle, sino de labores de poda autorizadas, las cuales se realizan en apego a los lineamientos establecidos por las autoridades federales.

La Alcaldesa señaló que debido al crecimiento desmedido del mangle, en ciertos puntos ha generado riesgos, sobre todo para los peatones que se ven obligados a caminar sobre la calle.

“Hay situaciones en las que el mangle se desborda por los canales y afecta la vía de tránsito de las banquetas o de las calles. Entonces, ya es una cuestión de seguridad, es una cuestión donde intervino Protección Civil, porque las vecinas y vecinos nos dijeron ahí que a veces no pueden caminar por la banqueta y arriesgan su vida al caminar por la calle”, externó.

De esta forma, la Presidenta Municipal comentó que a raíz de este problema se conformaron mesas técnicas en las que participaron dependencias municipales como Protección Civil, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, entre otras autoridades municipales y estatales para plantear formalmente el caso ante la Federación.

“Justamente se hizo una mesa de trabajo municipal y estatal, para hablar con las autoridades federales y exponer debidamente el tema. Solamente será una poda donde las autoridades federales, en este caso determinen”, dijo.

“Está totalmente siendo muy cuidadoso nuestro Gobernador en ese sentido y estamos agradecidos porque esta fue una petición ciudadana que sabemos que solamente es como parte de un manteamiento”.

Palacios Domínguez insistió en que estas acciones no estarán resolviendo el problema de inundación en zonas como Jacarandas, Villa Satélite y aledañas, pero sí representan una medida preventiva de seguridad y mantenimiento del cauce.

“Esta es no es una tala, sería poda, y estamos conscientes que esto no nos va a librar de las inundaciones. Sabemos que no es así, simplemente es cuestión de protección civil, entonces estamos escuchando a los ciudadanos y estamos actuando conforme a la ley lo establece”.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Palacios Domínguez, en un recorrido realizado en la zona, se pudo apreciar a personal realizando poda dentro del cauce del arroyo y no únicamente a lo largo de las calles Zeus y Framboyanes, como se había señalado.

Se puede observar los cortes de ramas en algunos manglares que se encuentran en los bordes internos del cauce, lo que ha generado duda sobre el alcance exacto de la intervención.

Esto viene a contrastar directamente con la versión oficial y mantiene abierto el debate sobre hasta qué punto los trabajos son exclusivamente de mantenimiento o si pudieran considerarse intervenciones de mayor alcance, las cuales requieren una estricta supervisión de la autoridad federal.