Asegura Alcaldesa de Mazatlán que se seguirá trabajando para fortalecer los lazos con Canadá

Tras sostener este lunes una reunión privada con el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, aseguró que se seguirá trabajando para fortalecer los lazos de Mazatlán con dicho país.

“Estuvimos platicando acerca de toda la comunidad canadiense que vive aquí en Mazatlán por un periodo invernal, también que somos ahorita la preferencia de los turistas extranjeros puesto que este año y el año pasado hemos recibido más canadienses”, añadió Palacios Domínguez en entrevista con personal de medios de comunicación.

Agregó que también hablaron de la importancia de la conectividad aérea que se ha tenido, se tienen 9 vuelos a Canadá que son hacia y desde Vancouver, Quelona, Calgary, Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto y Montreal.

“Somos el destino preferido para el turismo y la inversión en este país aliado y amigo y seguiremos trabajando para fortalecer los lazos con Canadá”, reiteró la Presidenta Municipal.

“También destacamos en esta reunión que tuvimos que el vuelo de Calgary se queda todo el año por WestJet y a principios de diciembre ya tendremos también una nueva aerolínea que es Air Canada que va a estar, el 15 de diciembre es la primera ruta que tendremos, invernal, y es de Vancouver, entonces estamos muy contentos de compartir con el embajador estas noticias de que Mazatlán sigue creciendo, de que Mazatlán él mismo pudo comprobarlo”.

Precisó que el embajador estuvo hospedado en el Centro Histórico de Mazatlán, estuvo visitando algunos restaurantes y el malecón.

“Estuvo aquí un par de días y bueno, nos comenta lo importante que tenemos nosotros, a diferencia de otros destinos turísticos, que es la cultura, que es el Centro Histórico que tenemos, que es también la amabilidad de las personas de aquí de Mazatlán, entonces fue una charla muy amena, muy productiva y que seguiremos estrechando lazos con este país”, recalcó Palacios Domínguez.

“Justamente me compartió que se sintió muy bien, que está impresionado de la belleza arquitectónica con la que cuenta Mazatlán, tuve la oportunidad de compartir con él que tenemos aquí en Centro Histórico 32 monumentos históricos, compartí con él los programas que tenemos de promoción turística, también de los protocolos que se tienen de seguridad porque también estuvo muy impresionado acerca de los cruceros que este año tenemos un 29 por ciento más de cruceristas respecto al año pasado”.