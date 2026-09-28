Asegura Alcaldesa de Mazatlán que ya comenzó suministro de medicamentos en el Hospitalito pese a protestas del Stasam

Mientras trabajadores sindicalizados mantienen las manifestaciones por la falta de medicamentos en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, aseguró que el suministro ya comenzó tras una compra por 21 millones de pesos, aunque no precisó cuándo quedará regularizado el abasto.

Palacios Domínguez informó que sostuvo una reunión con la dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laura Elena Tirado, para revisar las necesidades de los trabajadores, entre las que destacó la entrega de medicamentos que requieren los derechohabientes del Hospitalito.

“Ya estuvimos en el comité de adquisiciones haciendo la compra pertinente, son 21 millones de pesos de medicamento que ya se empieza a surtir y próximamente van a tener solventadas todas esas necesidades”, comentó.

Pese a señalar que la distribución está en marcha, la Alcaldesa no detalló qué medicamentos comenzaron a recibirse ni qué proporción de las necesidades quedará cubierta con las primeras entregas, mientras los trabajadores continúan con sus protestas para exigir atención a sus demandas.

En este sentido, manifestó su respeto a la movilización de los sindicalizados y sostuvo que el Gobierno Municipal mantiene comunicación con su dirigencia para atender los pendientes.

“Ellos están haciendo una manifestación pacífica, nuestro total respeto para la líder, Laura Elena Tirado, para todos los sindicalizados. Todo mi respeto, mi solidaridad y decirles que estamos trabajando para que todas las peticiones que tienen poderlas solventar”, señaló.

Palacios Domínguez afirmó que desde el inicio de la administración se han destinado más de 85 millones de pesos a medicamentos, además de 30 millones de pesos en servicios subrogados, estudios y convenios médicos.

Por tal motivo, indicó que solicitó al Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, ofrecer una rueda de prensa para explicar los rubros en los que el Ayuntamiento ha comprometido recursos para la atención de los trabajadores.

“Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que se les cumpla lo que está en el contrato laboral colectivo, que ellos tienen derecho”, declaró.

En lo que respecta a la solicitud de los sindicalizados de tener un acercamiento con el director del Hospital, Carlos Virgilio Mestiamec Muñiz para recibir una explicación sobre la situación, respondió que el funcionario estuvo presente en la reunión, junto con el Secretario del Ayuntamiento.

Asimismo, señaló que durante el encuentro escucharon los planteamientos, realizaron anotaciones y asumieron compromisos con los trabajadores, aunque en su declaración no especificó los acuerdos ni las fechas para cumplirlos.

“Estamos del lado del trabajador, son alrededor de más de 13 mil los derechohabientes del ‘Hospitalito’, entre sindicalizados, personal de confianza”, manifestó.

Finalmente, Palacios Domínguez agregó que el Hospitalito atiende a más de 13 mil derechohabientes y aseguró que la salud es una prioridad para su administración, por lo que continuará el trabajo con la dirigencia sindical para atender las peticiones conforme lo permita el presupuesto municipal.

“Vamos a seguir trabajando muy de la mano con ella y respetamos cualquier manifestación pacífica que estén haciendo los compañeros”, puntualizó.