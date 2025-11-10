Asegura Alcaldesa que gestionará para que le regresen las mantas de desaparecidos al colectivo ‘Por las voces sin justicia’

Tras el retiro de mantas de desaparecidos de algunos puentes peatonales de la ciudad horas después de ser colocadas la mañana del domingo, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, aseguró que realizará las gestiones pertinentes para que se las regresen al colectivo de buscadoras “Por las voces sin justicia”.

“Toda nuestra solidaridad con este colectivo Voces por la justicia, nuestra solidaridad, empatía con todos esos familiares que están en la búsqueda de sus seres queridos y bueno, decirles que vamos a hacer las gestiones pertinentes, porque esas mantas ya estuvimos investigando, fueron colocadas en estructuras que pertenecen a un privado”, añadió Palacios Domínguez.

“Entonces vamos a hablar con los concesionarios para gestionar que sean regresadas las mantas para las mujeres”.

En entrevista agregó que se le permitirá a dichas personas seguir poniendo sus mantas o fichas de búsqueda en infraestructura pública municipal.

“Sí, la situación fue que fue en infraestructura que era privada, entonces en este caso el manejo fue por parte de los privados, que ellos fueron los que hicieron ese retirado, entonces nosotros lo que les mandamos de mensaje a las Voces por la justicia es que vamos a hacer las gestiones ante el concesionario para poder recuperar sus mantas y hacer la entrega correspondiente”.

Como se informó en su momento, poco antes de las 6:00 horas del domingo integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Por las voces sin justicia” colocó mantas con las fichas y fotografías de sus seres queridos desaparecidos en algunos puentes peatonales de la ciudad.

Sin embargo, menos de tres horas después las mantas ya habían sido retiradas de algunos puentes ubicados en la Avenida Ejército Mexicano con el que está en el cruce con la Avenida Río Piaxtla y frente al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social nuevo.

Momentos después la Alcaldesa confirmó el mismo domingo que las mantas fueron retiradas por el concesionario de dichos puentes peatonales.

El momento en que las mantas eran colocadas en el puente entre las avenidas Ejército Mexicano y Río Piaxtla coincidió con el tiempo en que pasaban por el lugar las comitivas del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez cuando se dirigían al Paseo Claussen, frente al Parque Ciudades Hermanas, para encabezar el arranque de la etapa del Tour de Francia en Mazatlán, que se realizó ese día en este puerto con la participación de mil 200 ciclistas.

Poco después de las 14:00 horas del domingo aún continuaban las mantas colocadas en el puente peatonal ubicado entre el Libramiento Luis Donaldo Colosio y la Avenida Santa Rosa, en la parte norte de la ciudad.