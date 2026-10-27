Asegura Alcaldesa que navieras mantienen confianza en Mazatlán

Mantiene Mazatlán confianza por parte de las navieras y en el operativo de vigilancia en la franja turística para proteger a los visitantes durante temporada alta, afirmó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, ante las posibles repercusiones de los hechos de violencia en algunas zonas turísticas.

Palacios Domínguez sostuvo que su administración mantiene comunicación con ejecutivos de las compañías de cruceros y con representantes de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA por sus siglas en inglés), para evitar que se repitan antecedentes de cancelación de arribos por problemas de seguridad en el puerto.

“En ese sentido, decirles que ahorita tenemos la confianza de las navieras, hemos estado en contacto con todos los ejecutivos de naviera, hemos estado en contacto con las autoridades que toman las decisiones de la FCCA y ahorita ustedes lo pueden ver que están aquí tranquilamente los cruceristas disfrutando de nuestro puerto”, comentó.

Su declaración se da después del hallazgo de una cabeza humana y un a cartulina con un mensaje en uno de los accesos al Palacio Municipal la mañana de este martes, hecho que generó un despliegue de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

En este contexto, la Alcaldesa señaló que se busca evitar que la violencia afecte el desarrollo de la temporada alta de turismo, en el que el puerto recibe visitantes por vía aérea y marítima.

Además, destacó que Mazatlán recibió dos cruceros el lunes y otros dos este martes, mientras que para el miércoles se esperaba un nuevo doble arribo.

“Decirles que estamos en plena temporada alta. Yo ayer les mencionaba que empezaban el día de ayer ciertos vuelos, cierta afluencia turística. Lo vemos el día de hoy con dos cruceros que llegaron aquí a Mazatlán. Ayer también llegaron dos. Mañana esperamos dos cruceros más”, declaró.

Para atender la llegada de cruceristas, explicó, se aplica el operativo ‘Código Azul’, mediante el cual se coordinan acciones de vigilancia en la franja turística con participación de las dependencias que integran la mesa interinstitucional.

“Tenemos específicamente para el caso de los cruceros un código que se llama Código Azul, que es un operativo que se realiza en toda la franja turística y que participan todas las dependencias que están en la mesa interinstitucional”, dijo.

La presidenta municipal aseguró que estas labores contemplan tanto la protección de quienes visitan el destino como la de sus habitantes, con el propósito de que la actividad turística pueda desarrollarse durante la temporada.

“Entonces nosotros siempre estamos pendientes, obviamente, de los locales y de los turistas para que, pues, esta temporada alta no se vea afectada por ningún tipo de hechos como los que ocurrieron esta mañana”, expresó.

En lo que respecta al riesgo de que las navieras modifiquen sus itinerarios, Palacios Domínguez reiteró que existe comunicación con sus representantes y destacó la presencia de cruceristas en el puerto, destacando que las acciones de seguridad abarcan al comercio y a las colonias de Mazatlán, además de los espacios donde se concentra la actividad turística.

“Tenemos, por supuesto, medidas y operativos importantes para el segmento de cruceros, para el segmento de turismo, para el segmento de comercio, para todos los tipos de segmento de turismo y obviamente para nuestra gente en las colonias”, manifestó.

Finalmente, la alcaldesa sostuvo que el objetivo de estas tareas es recuperar la tranquilidad para la población y rechazó que los hechos de violencia deban asumirse como parte de la vida cotidiana del municipio.

“No queremos normalizar la violencia, queremos, como todas y todos los mazatlecos, que la paz y la tranquilidad regrese a Mazatlán”, puntualizó.

DATO:

En enero de 2011, diversas navieras comenzaron a cancelar sus escalas en Mazatlán por motivos de seguridad, siendo uno el Disney Cruise Line, que retiró las visitas del Disney Wonder y las sustituyó por una escala adicional en Cabo San Lucas, mientras que Holland America desvió a Manzanillo la llegada del Oosterdam prevista para el 26 de enero.

Las suspensiones continuaron en febrero, cuando también se reportó la cancelación del Carnival Splendor, aunque otras embarcaciones mantuvieron sus arribos, por lo que el retiro ocurrió de manera progresiva.

Para 2012, la actividad de cruceros estaba prácticamente paralizada, pues en noviembre de ese año, la entonces secretaria de Turismo de Sinaloa, Oralia Rice, informó que solamente había llegado una embarcación con aproximadamente 600 pasajeros, y señaló que también influyeron factores económicos y cambios de rutas.

El 12 de noviembre de 2013, el arribo del Veendam, de Holland America, marcó el regreso oficial de los cruceros al puerto, después de casi tres años de afectaciones y algunas visitas aisladas durante ese periodo.