Asegura Alcaldesa que no hay problema para la circulación en puente de Arboledas-INVIES

No hay problema para la circulación en el puente de Arboledas-INVIES y ya se están integrando las investigaciones para que el contratista repare las losas de concreto que resultaron afectadas tras las fuertes lluvias de la semana pasada, aseguró la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“No vamos a permitir eso suceda, es una obra que fue muy pedida por los mazatlecos, decirles que el puente ahorita no hay problema para la circulación, hemos estado inspeccionando el área todos estos días por parte de Obras Públicas, por parte de Protección Civil y bueno, estamos ya en contacto en este momento con los contratistas para que respondan”, expresó Palacios Domínguez.

“En este momento él (el contratista) está en la mejor disposición de hacerse responsable para que quede bien la obra y que no les cueste a los mazatlecos y decirles que ahorita mismo se están integrando las investigaciones necesarias para que ya el contratista pueda proceder a reparar el daño, la situación es que hubo muchas lluvias, quiero comentar que fue una lluvia histórica la que tuvimos en días pasados y bueno, las losas que están a los lados de este canal se vieron muy deterioradas y la verdad es que estamos muy al pendiente”.

Dio a conocer que se hizo una inspección por parte de la Síndica Procuradora, se le informó debidamente a Obras Públicas cuyo personal acudió inmediatamente al lugar y el Secretario del Ayuntamiento acudió personalmente el sábado y domingo a ese sitio porque también en esa área de Arboledas-Invies hubo una fuga muy importante que atendió la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el domingo.

“Entonces ante cualquier situación como Gobierno Municipal nuestro deber y obligación es darle la cara a los mazatlecos, los vecinos y vecinas de toda el área de Arboledas-INVIES ya están siendo informados por las autoridades para que sepan que pueden transitar por el puente, el puente sigue con la posibilidad de que sea transitado, ya determinado por las autoridades de Protección Civil y se harán las reparaciones pertinentes”, reiteró Estrella Palacios.

“Se tienen que hacer las investigaciones necesarias para poder proceder, pero decirle a los mazatlecos que no les va a costar más, que eso el contratista se hará responsable, ...eso lo determina el Comité de Obras de aquí del Municipio de Mazatlán (a quien le otorga el contrato de la obra), el Comité de Obras son los que revisan todos los proyectos y hacen las contrataciones”.