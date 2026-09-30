Asegura Alcaldesa que ya surten medicamentos al ‘Hospitalito’ tras protestas de trabajadores

MAZATLÁN._ Después de dos días de manifestaciones por parte de trabajadores municipales por falta de medicamentos y atención médica, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que ya se está surtiendo al Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez y que sostuvo reuniones con la dirigencia sindical para revisar las necesidades de los agremiados.

La Presidenta Municipal reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse y calificó las reuniones con la líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laura Elena Tirado Aguilar, y varios sindicalizados, como productivas, al señalar que permitieron escuchar sus demandas y revisar los puntos que requieren atención.

“Se trataba de una manifestación pacífica que los trabajadores están en todo su derecho de realizar. Tuvimos la oportunidad de tener dos reuniones con la líder sindical, Laura Elena Tirado, con varios sindicalizados”, comentó.

“Siempre vamos a tener diálogo constante con la líder sindical, con todos sus sindicalizados, con todos los agremiados”.

Aunque se abordaron necesidades de distintas dependencias, la Alcaldesa indicó que la principal petición estuvo relacionada con el suministro de medicamentos y el acceso a los servicios médicos en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez.

“La petición principal fue del ‘Hospitalito’ Mazatlán, en el ‘Hospitalito’ Margarita Maza, pues tener la oportunidad de que tengamos las medicinas y que tengamos las atenciones médicas”, declaró.

Ante estas exigencias, aseguró que se comprometió con los trabajadores a atender el abasto y que ya comenzó el suministro de medicamentos adquiridos mediante el Comité de Adquisiciones.

“Ya se están surtiendo las medicinas, se hizo una compra, pues, muy importante en el Comité de Adquisiciones, como lo marca la ley”, dijo.

De acuerdo con la Alcaldesa, el suministro incluye medicamentos de cuadro básico, de especialidades y para enfermedades crónicas degenerativas, así como también afirmó que se atienden necesidades de derechohabientes que requieren quimioterapias y estudios médicos.

“Hay otras compañeras, compañeros, que tienen también necesidades que sean específicamente para quimioterapias, estudios; todo lo que se necesite se está realizando”, manifestó.

En cuanto a los recursos destinados al abasto, Palacios Domínguez mencionó una asignación de 85 millones de pesos para medicamentos y una adquisición mediante licitación por 21 millones de pesos.

La Alcaldesa señaló que el “Hospitalito” atiende a más de 13 mil derechohabientes y se comprometió a realizar las acciones necesarias para mantener el suministro durante el cierre de este año y el siguiente.

“Seguiremos buscando que siempre se tenga ese abastecimiento y haremos lo que necesitemos hacer para que este fin de año y el que sigue los derechohabientes, que son más de 13 mil, tengan los medicamentos que necesiten”.

Finalmente, Palacios Domínguez reiteró que mantendrá el diálogo con la dirigencia sindical y sus agremiados para resolver las necesidades que fueron expuestas en las reuniones.