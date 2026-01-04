Asegura Amalia Suheid ya no pertenecer a la Unión de Tianguistas, Comerciantes y Vendedores de Mazatlán

La líder y representante del tianguis de la Colonia Benito Juárez, Amalia Siheid García, aseguró que ya no pertenece a la Unión de Tianguistas, Comerciantes y Vendedores de Mazatlán, en donde era secretaria.

“Suheid García ya no pertenece a la Unión de Tianguistas, Comerciantes y Vendedores de Mazatlán, dejó el cargo de ser secretaria de dicha asociación, únicamente ahora soy Siheid García representante del tianguis de la Benito Juárez, al igual de un grupo de semifijos y quien quiera sumarse a nuestra representación”, añadió García este domingo.

“Simplemente ya no compartíamos los mismos ideales y les deseo el mejor de los éxitos para ellos y que sigan con su proyecto, de hecho la única que pertenecía a Benito Juárez era yo, la líder y presidenta de ahí es Jetzabel Meza Arborredo, ella no es comerciante”.

En entrevista también dijo que el 2025 fue un año difícil, pero se pudo observar que el tianguis de la Colonia Benito Juárez trató de mantener sus ventas en un estándar y sus compañeros pudieron tener un beneficio con las ventas navideñas.

“No podemos decir que fue como años anteriores, pero el tianguis tuvo vida, hubo gente, mucha gente que antes no venía”, expresó García.

“También pudimos cerrar el año con el otorgamiento de 128 permisos gracias a la administración actual por este gran apoyo, también por la confianza de tener las puertas abiertas siempre para el sector comerciantes y para el sector Tianguis Benito Juárez”.