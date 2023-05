En el juicio del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez no hay impunidad, aseguró el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, quien también dijo que desconoce el motivo del aplazamiento de las audiencias, pues ya van cuatro diferimientos.

“No hay impunidad, yo creo que por parte de las instancias del Estado que han promovido justamente o que hemos promovido el caso de Mazatlán, no es una lógica de impunidad, por supuesto que no”, aseguró Castro Meléndrez.

Informó que la manera de conocer los detalles del proceso es cuestionando a los protagonistas directos en esto, pero reiteró que las cosas tienen que hacerse con apego a la ley, en atención a los derechos que le asisten a cada quien y en función de eso emitir el juicio, donde la premisa sea cero impunidad.

“Mazatlán por supuesto que merece que las cosas se realicen con apego a derecho, que se hagan las investigaciones correspondientes, desconozco el caso concreto que motiva a aplazarlo, pero yo espero que la Fiscalía por un lado y por otro lado los jueces cumplan con la ley”, expresó el Diputado.

Feliciano Castro manifestó que habría que ver si las propias audiencias se difieren en función de los propios derechos que le asisten a cada quien, pero aseguró tener la convicción de que la investigación del caso tiene que hacerse con apego a derecho.

Mazatlecos esperan que no se le sigan dando ‘largas’ a audiencias

Martín Pérez Torres, Regidor de Mazatlán, manifestó que los mazatlecos desean y merecen que se lleve a cabo este proceso legal apegado a derecho y que Benítez Torres sea tratado como cualquier ciudadano, esperando que no se le sigan dando largas a las audiencias.

“Lo que espera la ciudadanía mazatleca es que se lleve a cabo el juicio como establece la ley y que no haya ninguna condescendencia, creo que los ciudadanos esperan ver si hay una resolución a la imputación y que sale en contra de los exfuncionarios, que se sancione conforme a derecho y si no la hay, también que lo digan los jueces”, declaró el Regidor.

Ante la posibilidad de que se descarte la responsabilidad de “El Químico”, tal como sucedió con los cargos que se le imputan a Jesus Estrada Ferreiro, ex Alcalde de Culiacán, Perez Torres argumentó que son situaciones completamente distintas por lo que considera que el ex Alcalde de Mazatlán no puede recurrir al recurso del amparo.