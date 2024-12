“Allá se consume la droga principalmente, de allá vienen las armas y aquí ponemos las vidas. Eso no, nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar, México es un País libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país”, recalcó ante centenares de asistentes.

“Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación y vamos a ir construyendo la paz, el objetivo es atender las causas como se han atendido, que ningún joven tenga que acercarse a la violencia, un acto delictivo, que sepan que esa no es una perspectiva de vida, siempre será una perspectiva de muerte y de abandono, la violencia nunca lleva a ningún lado, y por otro lado también el que haya ley, el que haya seguridad, el que no haya impunidad”.

Reiteró que esa es la manera en que se va a ir construyendo la paz en Sinaloa y en el país.

“Porque no es asunto de mano dura, no se trata de eso, se trata de construir justicia en nuestro país, justicia social y al mismo tiempo un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país”, reiteró la Sheinbaum Pardo.