Asegura Fiscalía General de la República algunas tiendas chinas en Mazatlán

Algunas tiendas chinas fueron aseguradas el pasado fin de semana por personal de la Fiscalía General de la República en algunos puntos de Mazatlán.

Una de dichas tiendas se encuentra entre las calles Aquiles Serdán y Leandro Valle, en el Centro de la Ciudad, que este lunes aún permanecía cerrada y con el sello de aseguramiento de la FGR.

La Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, expresaron que es la FGR la que está implementando dichas acciones por cuestiones fiscales.

“Las licencias normales sí las tienen, pero la Fiscalía es la que está haciendo todos esos recorridos y son otros temas”.

Precisaron que dichas tiendas sí cuentan con permiso municipal para operar y cuentan con su Plan de Protección Civil.

“Han hecho los trámites correspondientes, lo que nos toca a nuestra competencia, tienen su Programa Interno de Protección Civil, eso como cualquier unidad económica, ya si está en otro tipo de situaciones pues ya le corresponde a la autoridad competente, en este caso creo que fue la Fiscalía General que fue la que las aseguró”, reiteró Osuna Tirado.

“Pero en el tema nuestro se le da el seguimiento como cualquier unidad económica para su licencia de operación en base a los reglamentos municipales, por parte nuestra estaba cumpliendo, tengo alrededor de cinco o seis tiendas aproximadamente, entre chicas, medianas y una grandota (registradas en Mazatlán)”.