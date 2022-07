Asegura Gobernador no estar informado sobre operativo en privada de Mazatlán

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró esta mañana no tener conocimiento sobre los operativos militares que se realizan desde esta mañana en un área residencial exclusiva de Mazatlán.

Al término de la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Rocha Moya aseguró que en ocasiones, la milicia o en este caso la marina no informa detalles sobre estos operativos para no filtrar o dar declaraciones que comprometan su éxito.

“Esa fue la marina, no es el Ejército, no tengo información, ¿por qué? Porque muchas veces esas cosas no te las informan, a lo mejor traen un operativo particular, en específico, pero lo hacen ellos”, señaló.

“Hay cosas que hacen y no te informan, a lo mejor hasta desconfianza tiene que vayamos a filtrar en una declaración de prensa”.

En Mazatlán, se reportó que fuerzas armadas realizan un operativo en el Fraccionamiento Club Real, en la zona de la Marina Mazatlán desde temprana hora.

Que el operativo se realiza entre efectivos de la Marina y del Ejército, quienes se desplegaron en el acceso del conjunto residencial y que ha levando mucha expectativa en redes sociales y para aquellos que circulan por la avenida Paseo del Atlántico.

En el primero reporte, trascendió que el operativo responde a la presencia de un grupo armado que utilizaba un domicilio como casa de seguridad desde hace meses, pero esta versión no ha sido confirmada.

“Esos operativos generalmente tienen motivos específicos, pero no son una situación generalizada en el estado”, dijo Rocha Moya.