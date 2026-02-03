Asegura Gobernador que no se suspende búsqueda de Carlos Emilio por Carnaval de Mazatlán

No se suspenderá por la realización del Carnaval de Mazatlán la búsqueda del joven duranguense Carlos Emilio “N”, desaparecido desde el 5 de octubre pasado, aseguró el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“No (no se suspende), hay operativos, ahí tenemos un operativo del Carnaval y los otros operativos, por ejemplo hoy traemos, también estamos buscando con el operativo que echamos a andar también, no solamente buscamos los mineros, sino todos los que han sido privados de la libertad y que pueden encontrarse en Escuinapa, Concordia, Rosario, ahí anda el operativo por tierra y por aire”, recalcó Rocha Moya.

Lo anterior tras versiones de que la mamá del joven duranguense declaró públicamente que le dijeron que se suspenderá el operativo en búsqueda de su hijo por la realización del Carnaval en Mazatlán, que se celebrará del 12 al 17 de febrero.

Rocha Moya agregó que tras el reforzamiento de dichas acciones a partir del domingo pasado tanto en Concordia como El Rosario y Escuinapa, no le han reportado si se han logrado resultados.

“No, estamos enterados, no queremos especular, simple y llanamente cuando tengamos cosas concretas se las vamos a dar a conocer”, reiteró el Gobernador.

Como se informó públicamente en su momento, la madrugada del 5 de octubre del 2024 el joven duranguense Carlos Emilio desapareció de un bar ubicado en la Zona Dorada cuando se dirigió al baño del establecimiento del que es propietario el ahora ex Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde, y desde entonces se desconoce su paradero.

Las investigaciones las realiza la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.